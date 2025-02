Anschlag in München:Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Bundesinnenministerium: Keine Anhaltspunkte für ausländische Einflussnahme bei jüngsten Anschlägen

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums bestehen bislang keine Anhaltspunkte für eine ausländische Einflussnahme auf die jüngsten Anschläge in Deutschland. In den vergangenen zwei Monaten war es außer in München auch in Aschaffenburg und in Magdeburg zu Anschlägen gekommen. Es gebe diesbezüglich aber eine hohe Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in der Bundespressekonferenz: „Wir sehen keinen Bezug zur Bundestagswahl, was die Taten jetzt in München, vorher in Aschaffenburg, vorher in Magdeburg angeht.“