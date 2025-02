Münchner Polizei antwortet auf Vorwürfe

Die Münchner Polizei hat sich gegen Vorwürfe rechter Gruppierungen verwahrt, wegen der Münchner Sicherheitskonferenz – die zum Tatzeitpunkt noch gar nicht begonnen hatte – den Schutz der Verdi-Kundgebung vernachlässigt zu haben. Das Querdenker-Netzwerk „München steht auf“ hatte das behauptet.



Ein Sprecher der Münchner Polizei antwortete am Abend auf SZ-Anfrage zu den Vorwürfen, dass das Gegenteil der Fall sei. Die durch die Sicherheitskonferenz bedingte große Zahl an Einsatzkräften in München habe sich als Vorteil erwiesen, „da sehr schnell viele Polizeibeamtinnen und -beamte zum Einsatzort beordert werden konnten“.



Jede angezeigte Versammlung werde durch die Münchner Polizei einer Gefährdungsbewertung unterzogen, betonte der Sprecher. Für die Verdi-Versammlung hätten keine Gefährdungserkenntnisse vorgelegen. Die Versammlung sei „entsprechend mit einem angemessenen Kräfteansatz“ polizeilich betreut worden. Es sei so möglich gewesen, die Fahrt des 24-jährigen Afghanen unmittelbar zu stoppen und den Fahrer festzunehmen. Polizeivizepräsident Christian Huber hatte am Mittag betont: „Das schnelle und couragierte Eingreifen der Polizisten vor Ort hat eine Weiterfahrt des Täters unterbunden und so noch Schlimmeres verhindert.“



„München steht auf“ will selbst am Samstag gegen den Rat der Sicherheitsbehörden durch die Stadt ziehen und dabei auch am Tatort vorbeimarschieren.