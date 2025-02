Reaktionen auf Todesnachricht: „Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen"

Das LMU-Klinikum, bei dem das zweijährige Mädchen seit Donnerstag auf Intensivstation lag, zeigt sich in einer Stellungnahme von der Todesnachricht „zutiefst betroffen: „Die Ärztinnen und Ärzte haben alles versucht, um das Kind zu retten. Heute Nachmittag haben sie den Kampf verloren. Wir trauern mit den Angehörigen und den Freunden der Familie und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Zeiten.“



Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz (ebenfalls SPD) am Samstagnachmittag Blumen am Tatort niedergelegt. „Leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet“, schreibt er in einer Stellungnahme. „Die Mutter war eine städtische Mitarbeiterin. Sie und ihre Tochter wurden ermordet, als sie für ihre gewerkschaftlichen Rechte auf die Straße gegangen ist. Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen.“



Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) meldete sich auf der Plattform X zu Wort: „Es zerreißt einem das Herz. All das tut so weh und ist so sinnlos. Ganz Bayern trauert.“