22. Juli 2019, 13:29 Uhr Dritter Jahrestag Die Hinterbliebenen hoffen, dass die OEZ-Morde neu bewertet werden

Die Stadt gedenkt der Opfer des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum, ihre Angehörigen warten weiter auf den Abschlussbericht des Innenministeriums.

Von Martin Bernstein

Drei Jahre nach dem rassistisch motivierten Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) lässt die vom Landtag geforderte Neubewertung der Tat durch die Behörden noch immer auf sich warten. Einen Abschlussbericht hatte das Innenministerium für den 1. Juli angekündigt, doch noch liegt er den Abgeordneten nicht vor. Der Bericht sei "noch in Arbeit, steht aber bereits kurz vor dem Abschluss", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag.

Und so verging für die Angehörigen der neun Todesopfer und für die fünf bei dem Anschlag Verletzten auch der dritte Jahrestag am Montag ohne offizielle Antwort von Sicherheitsbehörden und Staatsregierung auf die Frage nach den Hintergründen des Hassverbrechens. Der Todesschütze, der damals 18-jährige David S., vertrat rechtsextemistisches Gedankengut, seine Opfer wählte er nach rassistischen Kriterien aus - er hielt sie für Türken oder Albaner. Dennoch stuften die Behörden das Mobbing, das S. in der Schulzeit erlitten haben soll, zunächst als hauptsächliches Tatmotiv ein.

Als vor einem Jahr dann bekannt wurde, dass S. in rechtsradikalen Chatgruppen auf der Spieleplattform Steam aktiv gewesen war, nahm die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen und Kontakt zum FBI auf. "Natürlich war das keine Tat wie die NSU-Morde", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vor einem Jahr, aber S. habe "eindeutig auch rassistisches Gedankengut zunehmend verinnerlicht".

Umso unverständlicher ist es nach Einschätzung des Opferhilfevereins Before, der mehrere Hinterbliebene betreut, "warum die Einordnung als extrem rechtes Attentat noch nicht passiert ist". Das sagte Before-Sprecher Damian Groten am Rande einer Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer am Montagvormittag an der Hanauer Straße. Damit die Angehörigen der Toten den Verlust aufarbeiten können, sei die offizielle Anerkennung der ideologischen Hintergründe der Tat für sie immens wichtig. "Der Schmerz ist weiter da", sagte Groten.

Zum stillen Gedenken durch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und den Vorsitzenden des Moosacher Bezirksausschusses, Wolfgang Kuhn, war das Denkmal "Für euch" mit Blumen, Kränzen, Kerzen und Bildern der Ermordeten geschmückt. Mit Tränen in den Augen wohnten Eltern und Freunde der getöteten Jugendlichen zusammen mit etwa 100 Trauernden der Zeremonie gegenüber dem OEZ bei.

Am Montagmorgen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter an der Gedenkstätte einen Kranz niedergelegt. (Foto: Michael Nagy/Presseamt München)

Für den Abend - genau um die Uhrzeit, zu der die tödlichen Schüsse fielen - sind zwei weitere, sehr unterschiedliche Feierstunden geplant. Um 18 Uhr laden vor dem Kulturhaus Pelkovenschlössl Institutionen aus dem Viertel und der Bezirksausschuss zum gemeinsamen Singen mit dem "Go Sing Choir" ein. Mit dem Lied "Stand by me" von Ben E. King soll ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Gewalt gesetzt werden. Auf die noch immer offenen Fragen im Zusammenhang mit dem OEZ-Anschlag werden zur gleichen Zeit der Extremismusforscher Florian Hartleb und die Opferanwältin Claudia Neher hinweisen. Sie wollen bei ihrer Gedenkfeier am Mahnmal auch hinterfragen, "warum die Tat immer noch als unpolitisch eingestuft wird", und auf die Gefahr durch den Rechtsterrorismus hinweisen. Hartleb hatte im vergangenen Jahr als erster auf die Verbindungen zwischen dem Münchner und dem amerikanischen Attentäter hingewiesen.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, hat anlässlich des Jahrestags gefordert, den Anschlag "nun endlich als rassistisch motiviert anzuerkennen und als politisch motivierte Kriminalität von rechts" in die Kriminalstatisik aufzunehmen: "Es war ein Hassverbrechen." Solche Taten korrekt einzuordnen, sei wichtig: "Für die Hinterbliebenen, die öffentliche Erinnerung, und damit die richtigen Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden können." Jüngste Ereignisse wie der Mord an Walter Lübcke, sagt auch Before-Sprecher Groten, hätten gezeigt: Die Behörden hätten Internet-Plattformen und Chatgruppen als "Radikalisierungsräume" zu wenig im Blick. "Rassistische Erzählungen" würden dort hunderttausendfach ausgetauscht und verbreitet.