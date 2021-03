Annika Blendl und Leonie Stade haben einen Film über Machtstrukturen in der Medienbranche gemacht - und über die Frage: Wie wird mit Frauen umgegangen, und wie gehen sie selbst mit sich um?

Von Bernhard Blöchl

Beim Blick ins Dekolleté bleibt es nicht. Irgendwann fingert der Mann (Mathias Herrmann) an der Halskette der Frau (Leonie Stade) herum und sagt: "Eine Massage, das wär's jetzt." Der Mann hat das Geld, das die Frau braucht, um ihren Film machen zu können. Das Geschäftsessen in der schicken Trattoria in Mailand hat sie sich anders vorgestellt. Sie bezahlt und stellt klar: "Ich glaube, du hast irgendetwas falsch verstanden." Dann geht sie. Den Film machen sie trotzdem gemeinsam.