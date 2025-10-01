Im Saal warten die Gäste auf ein Urteil. Annette Ramelsberger sitzt, wie so oft, in einer der Reihen und hört zu. Ein Tag im Leben einer Gerichtsreporterin – könnte man meinen. Doch als das Urteil der Jury am Dienstagabend im Saal des Literaturhauses verkündet wird, darf sich die Journalistin ausnahmsweise freuen: Der Münchner Publizistikpreis 2025 geht an sie.
Publizistikpreis an Annette Ramelsberger„Meistens sind die Opfer viel interessanter als die Täter“
„Nicht in vorauseilender Feigheit verstummen“ – für diesen Satz bekommt SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger großen Applaus. An einem Abend, an dem es viel um Mut geht.
Von Thore Rausch
