Publizistikpreis an Annette Ramelsberger„Meistens sind die Opfer viel interessanter als die Täter“

Lesezeit: 3 Min.

Kulturreferent Marek Wiechers übergibt SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger den Publizistikpreis der Stadt München. (Foto: Florian Peljak)

„Nicht in vorauseilender Feigheit verstummen“ – für diesen Satz bekommt SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger großen Applaus. An einem Abend, an dem es viel um Mut geht.

Von Thore Rausch

Im Saal warten die Gäste auf ein Urteil. Annette Ramelsberger sitzt, wie so oft, in einer der Reihen und hört zu. Ein Tag im Leben einer Gerichtsreporterin – könnte man meinen. Doch als das Urteil der Jury am Dienstagabend im Saal des Literaturhauses verkündet wird, darf sich die Journalistin ausnahmsweise freuen: Der Münchner Publizistikpreis 2025 geht an sie.

Publizistikpreis der Stadt München
:„Ich schaue dorthin, wo Deutschland dunkel wird“

Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der „Süddeutschen Zeitung“, erhält den Publizistikpreis der Stadt München. Nach einer Laudatio der früheren Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hier die Rede der Geehrten im Wortlaut.

Von Annette Ramelsberger

