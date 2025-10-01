„Nicht in vorauseilender Feigheit verstummen“ – für diesen Satz bekommt SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger großen Applaus. An einem Abend, an dem es viel um Mut geht.

Im Saal warten die Gäste auf ein Urteil. Annette Ramelsberger sitzt, wie so oft, in einer der Reihen und hört zu. Ein Tag im Leben einer Gerichtsreporterin – könnte man meinen. Doch als das Urteil der Jury am Dienstagabend im Saal des Literaturhauses verkündet wird, darf sich die Journalistin ausnahmsweise freuen: Der Münchner Publizistikpreis 2025 geht an sie.