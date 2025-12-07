In Deutschlands ohnehin teuerster Stadt steht die Zukunft des bezahlbaren Wohnens auf dem Spiel: Fördergeld vom Freistaat bricht weg; die Stadt hat keinen finanziellen Spielraum, um das langfristig zu kompensieren; die Bauwirtschaft steckt in einem Tief. Ideen, wie in den kommenden Jahren trotzdem bezahlbare Wohnungen entstehen können, sind also gefragt. Dafür haben Grüne und CSU nun ganz ähnliche Vorschläge gemacht: Sie fordern, sozusagen als ein kleiner Baustein, ein Finanzierungsinstrument, mittels dessen die Münchner in den Bau von günstigen Wohnungen investieren können – und gleichzeitig selbst finanziell davon profitieren.
Von Anna Hoben
