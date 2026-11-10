Knapp 30 Millionen Euro: So viel haben Online-Anlagebetrüger im vergangenen Jahr erbeutet – nur in München . Das ist die Zahl, die die Polizeistatistik ausweist, und damit das sogenannte Hellfeld. Der wahre Schaden, schätzen Experten im Präsidium, dürfte etwa fünfmal so hoch sein. Umgerechnet auf die gesamte Bundesrepublik bedeutet das: Mehr als fünf Milliarden Euro fließen aus Deutschland in die Kassen von „Cybertrade“-Banden der organisierten Kriminalität .

Es ist die schadensträchtigste Form des Internetbetrugs. Dass einzelne Münchnerinnen und Münchner sogar Millionenbeträge bei der Jagd nach vermeintlichen Traumrenditen verzocken, beobachten die Ermittler immer wieder. Bei diesen horrenden Summen ist es kein Wunder, dass Online-Anlagebetrug eine kriminelle Wachstumsbranche ist.

Die in München ansässige Verbraucherzentrale Bayern kann das messen. Sie bietet online einen „Fake-Check Geldanlage“ an. Dort kann jeder anonym mit wenigen Klicks überprüfen, ob eine ihm angebotene Anlageform möglicherweise das Werk von Betrügern ist. Im April nutzten 491 Menschen, die bereits erste Überweisungen getätigt hatten, das Tool, ein halbes Jahr später waren es schon 1086.

Jeder kennt sie: Die merkwürdigen Websites oder Social-Media-Posts, in denen ein Prominenter angeblich in einer Talkshow von einer todsicheren Anlagemöglichkeit mit fantastischen Renditen schwärmt. Manchmal meldet sich sogar scheinbar ein Politiker zu Wort. Die künstliche Intelligenz hilft Betrügern dabei, diese Inhalte zu generieren. Und manchmal sind die Anzeigen so gestrickt, dass sie gerade Menschen ansprechen sollen, die keiner Institution mehr trauen: den Medien nicht, der Politik nicht und nicht den Banken.

Wer dann auf die gepriesene Website klickt – von denen Hunderte durchs Netz geistern –, den haben die Betrüger an der Angel. Ein „Conversion Agent“ meldet sich, dessen Aufgabe es ist, das mögliche Betrugsopfer auf dessen finanzielle Möglichkeiten abzuklopfen. Dann meldet sich ein angeblicher Finanzexperte, der dem Opfer erklärt, mit welchen Summen man richtig Geld mache. Auf angeblichen Trading-Plattformen könne man alles verfolgen, absolut transparent. Der „Berater“ empfiehlt, es erst einmal mit 250 Euro zu versuchen. Ein Test.

Und dann ist alles verschwunden: Berater, Internetseite, Depot – und das Geld

Und tatsächlich, beim Blick auf sein „Depot“ sieht der „Neukunde“ nach kurzer Zeit: Seine „Anlage“ hat sich scheinbar verdoppelt. Die Häufung der Anführungszeichen kommt nicht von ungefähr. Denn alles ist Fake. Es ist keine Anlage, es gibt kein Depot. Und die Einzigen, die eine Rendite haben, sind die Betrüger irgendwo in Südostasien, im Kaukasus, auf dem Balkan oder auf Zypern.

Mit 250 Euro geben die sich aber nicht zufrieden. Und so wird das Opfer dazu gebracht, immer mehr Geld auf dubiose Konten zu überweisen. Wenn ein Kunde tatsächlich einmal seine vermeintlich sagenhafte Rendite ausbezahlt haben will, dann wird es auf einmal kompliziert. Die Gelder werden wegen angeblichen Geldwäscheverdachts gesperrt, plötzlich sind horrende Steuern oder Vorauszahlungen fällig. Und dann ist alles verschwunden: Berater, Internetseite, Depot – und das Geld.

Wer es sich zurückholen will, muss erneut aufpassen. Denn oft melden sich die Betrüger noch einmal: diesmal in der Rolle angeblicher Rechtsanwälte, die beim Eintreiben der verlorenen Summe zu helfen versprechen. Gegen Kasse, versteht sich. Oder die angebliche Bankenaufsicht rührt sich. Alles falsch.

Die Anlage-Mafiosi gehen dabei arbeitsteilig vor. Die Callcenter gehören zu einer Bande, die Zahlungsabwicklung übernimmt ein anderes kriminelles Netzwerk, die Kundendaten werden an Dritte verkauft. Nicht selten komme das Prinzip „Crime as a service“ zur Anwendung, berichten Münchner Ermittler. Kriminelle erbringen Dienstleistungen für andere Kriminelle. Das bayerische Landeskriminalamt schilderte vergangenes Jahr in seinem Report zur organisierten Kriminalität, wie die „Berliner Gruppe“ als Geldwäsche-Netzwerk für eine Bande aus Zypern mit 16 angeblichen Trading-Plattformen bei 269 Menschen insgesamt mindestens 7,5 Millionen Euro erbeutete.

Organisierte Kriminalität : Ermittlern gelingt empfindlicher Schlag gegen Rezeptfälscher-Mafia Die Bande erbeutet Krebsmedikamente und Abnehmspritzen, um sie ins Ausland zu schaffen. Doch ein Apothekenmitarbeiter in München bringt bundesweite Ermittlungen ins Rollen, die bis zu hochrangigen Hintermännern führen. Von Martin Bernstein ...

Eine Woche lang warnt derzeit die Münchner Polizei mit Infoständen und Vorträgen und einer Million Flyer für alle Haushalte der Stadt vor dieser Masche. Denn die Fälle, die das Kommissariat 72 zu bearbeiten hatte und hat, häufen und summieren sich.

In ihrem Sicherheitsreport berichtet die Münchner Polizei von einem bulgarischen Callcenter, das bis zu einer Razzia einen Schaden von mehr als hundert Millionen Euro bundesweit verursachte. Anfang des Jahres wurde – eher eine Seltenheit – ein Abholer festgenommen, der insgesamt 60 000 Euro in bar bei einem mehr als 80 Jahre alten Münchner für eine angebliche Anlage eingesammelt hatte.