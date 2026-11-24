Menschen frieren in ihren Wohnungen, weil die Heizung nicht läuft. Die Handynetze sind zusammengebrochen, die Akkus der Geräte sind ohnehin leer. Elektronisches Bezahlen funktioniert nicht mehr, die Geldautomaten in den Banken rücken nichts mehr heraus. Autos bleiben liegen oder sind nicht mehr nutzbar, weil die Zapfsäulen an den Tankstellen außer Betrieb sind. Aufzüge stehen, auch ältere Menschen können nur noch über die Treppe ihr Haus verlassen. Wenn die letzten Batterien oder Kerzen aufgebraucht sind, legt sich völlige Dunkelheit über das Leben in der Stadt.

Diese Szene stammt nicht aus einem Weltuntergangs-Roman, sondern weitgehend aus einer Vorlage des Münchner Stadtrats. Der Titel: „München sichern gegen Bedrohungen“. Angesichts zunehmender Angriffe auf die kritische Infrastruktur bereitet die Stadt sich und ihre Bewohner auf weitreichende Krisen vor. Zum Beispiel auf einen Stromausfall über mehrere Tage.

Der Kreisverwaltungsausschuss, zuständig für die kommunale Sicherheit, hat deshalb in einem ersten Schritt den Kauf von mobilen Notstrom-Aggregaten genehmigt. Dazu wird die Stadt die nötige Technik beschaffen, um die erzeugte Energie einzuspeisen und zu verteilen. Damit die Geräte laufen, wird auch in die Versorgung des nötigen Kraftstoffs und dessen Transport mit Fahrzeugen investiert. Im Ernstfall soll eine eigene Sondereinheit, genannt „KRITIS Strom“, die Koordination übernehmen, auch sie wird angemessen ausgestattet.

Im Notfall wichtige Energiespender: mit Kraftstoff betriebene Strom-Aggregate. Foto: Florian Peljak

Das Paket für eine Notstromversorgung, das München mehrere Tage durchhalten lässt, bis Hilfe von außen kommt oder Schäden behoben sind, stellt für das Kreisverwaltungsreferat (KVR) deshalb nur einen ersten Schritt zu einer neuen, kommunalen Sicherheitsarchitektur dar. Dafür soll ein Risiko- und Krisenmanagement für die ganze Stadt aufgebaut und die Kommunikation mit den Bürgern sichergestellt werden. Weiter sollen Anlaufstellen für Notsituationen festgelegt und zivile Organisationen wie die Freiwillige Feuerwehr eingebunden werden.

„Anschläge auf die kritische Infrastruktur wie das Stromnetz, auf die IT von Krankenhäusern oder auf die Verkehrssteuerung, die auch noch gleichzeitig passieren. So können gezielte Versuche aussehen, Chaos zu stiften. Darauf müssen wir uns vorbereiten“, sagt Hanna Sammüller, Leiterin des KVR am Rand der Sitzung im Rathaus. München müsse sich für eine andere Form der Kriegsführung rüsten, als man es vielleicht noch im Kopf habe. Besonders für hybride Angriffe auf das öffentliche Leben.

Wie anfällig der Alltag besonders auch in Großstädten bei Anschlägen ist, das hat den Münchner Verantwortlichen zuletzt der Blick nach Berlin gezeigt. Am 3. Januar 2026 wurde das Stromnetz mit einem Brandsatz angegriffen, etwa 100 000 Menschen waren mehrere Tage von der Versorgung abgeschnitten. Notunterkünfte mussten eingerichtet werden, in denen sich Menschen aufwärmen konnten. Die Bewohner von Pflegeeinrichtungen wurden in Sicherheit gebracht, die Polizei fuhr in dunklen Straßen Streife, um Plünderer abzuschrecken.

Auch in München kennt man die Folgen eines mutmaßlichen Anschlags auf das Stromnetz. Nach einem wohl absichtlich gelegten Brand in der Nähe des Ostbahnhofs, der 50 Kabel beschädigte, waren Ende Mai 2021 Teile von Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim ohne Strom. Das Licht und das Internet fielen aus, Kühltruhen tauten ab, Apotheken mussten Medikamente wegwerfen, die bei niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Etwa 50 000 Menschen waren betroffen.

München bereite sich mit den neuen Notstrom-Aggregaten auf genau solche Szenarien vor, sagt Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion und oberster Krisenmanager der Stadt. Bei allen bisherigen Anschlägen in Städten sei es zu vergleichbaren Teilausfällen des Netzes gekommen. Dabei habe es sich nicht um Hackerattacken, sondern „um physische Angriffe“ gehandelt. Einen solchen „Teil-Blackout“ soll München nun über mehrere Tage überstehen können. Um das zu gewährleisten, habe man sich zuerst mit den Stadtwerken als Stromversorger ausgetauscht und baue nun die dezentralen Strukturen auf.

Dabei geht es laut Konzept des KVR nicht darum, die gesamte betroffene Bevölkerung flächendeckend mit Strom zu versorgen, sondern die offiziellen Stellen handlungsfähig zu halten und zum Beispiel Pflegeeinrichtungen zu versorgen. Dazu sollen vorher festgelegte Gebäude mit Energie versorgt werden, in denen sich Menschen aufwärmen können, heißes Essen bekommen oder ihre Akkus aufladen, um selbst noch kommunizieren zu können. Oder einfach eine Zeit im Licht verbringen, wenn die Wohnung abends tagelang dunkel ist.

Details des Sicherheitskonzepts hält die Stadt geheim, auch die Kosten werden nicht genannt. Doch die Energie ist nur ein Teilbereich der Versorgung im Alltag, um die sich die Stadt Gedanken macht. Als Punkte mit Handlungsbedarf werden vom KVR etwa die Notversorgung mit Trinkwasser, die Evakuierung von Gebäuden sowie die Betreuung und Unterbringung von betroffenen Menschen genannt.

Und noch ein Baustein für mehr Sicherheit soll wieder Bedeutung gewinnen, von dem man eigentlich dachte, er würde nach dem Ende des Kalten Kriegs nicht mehr benötigt. Der Kreisverwaltungsausschuss brachte eine Planung auf den Weg, die Stadt wieder mit klassischen Sirenen auszustatten. Die sollen bei einer Notsituation neben Apps oder Lautsprecher-Durchsagen wieder zu einem Warnmix gehören, um wirklich alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Wenn der Strom ausfällt oder das öffentliche Leben in anderer Form angegriffen wird.