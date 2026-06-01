Zum Hauptinhalt springen

Angriffe auf Bahnpersonal21-Jähriger beißt helfendem Passanten in den Arm

Am S-Bahnhof in Feldmoching hat ein 46-Jähriger einen Lokführer geschlagen (Archivbild).
Am S-Bahnhof in Feldmoching hat ein 46-Jähriger einen Lokführer geschlagen (Archivbild). Stephan Rumpf

Zuvor hatte der junge Mann einen Fahrkartenkontrolleur in Englschalking attackiert. Auch an einem anderen Bahnhof wird ein Mann aggressiv.

SZ bei Google bevorzugen

Gleich zweimal sind Bahnmitarbeiter am Wochenende körperlich attackiert worden. Bereits am Freitagnachmittag wurde ein 21-Jähriger nach einer Fahrscheinkontrolle in der S8 aggressiv. Nach dem Ausstieg am Bahnhof Englschalking schlug er auf den 51 Jahre alten Kontrolleur ein und biss einem zu Hilfe kommenden Passanten in den Arm.

Am Samstag stieß dann ein 46-Jähriger in Feldmoching unvermittelt einen 25 Jahre alten Lokführer nieder, der gerade eine S-Bahn übernehmen wollte. Danach trat der 46-Jährige noch mehrmals auf sein Opfer ein, ehe zwei Zeugen eingriffen und ihn von weiteren Taten abhielten. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen von der alarmierten Polizei festgenommen werden.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Verkehr in München
:Eine neue U-Bahn für München

Mit der Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing treibt die Stadt München die Verkehrswende voran. Ein Besuch im Untergrund.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl und Florian Peljak (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite