Gleich zweimal sind Bahnmitarbeiter am Wochenende körperlich attackiert worden. Bereits am Freitagnachmittag wurde ein 21-Jähriger nach einer Fahrscheinkontrolle in der S8 aggressiv. Nach dem Ausstieg am Bahnhof Englschalking schlug er auf den 51 Jahre alten Kontrolleur ein und biss einem zu Hilfe kommenden Passanten in den Arm.

Am Samstag stieß dann ein 46-Jähriger in Feldmoching unvermittelt einen 25 Jahre alten Lokführer nieder, der gerade eine S-Bahn übernehmen wollte. Danach trat der 46-Jährige noch mehrmals auf sein Opfer ein, ehe zwei Zeugen eingriffen und ihn von weiteren Taten abhielten. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen von der alarmierten Polizei festgenommen werden.