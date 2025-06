Mit einem spitzen Gegenstand soll ein 36-jähriger Münchner am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr einen 42-Jährigen in einem Wohnhaus in Allach-Untermenzing angegriffen haben. Das Opfer konnte sich nach Angaben der Polizei mit mehreren Verletzungen im Oberkörperbereich auf die Straße retten, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden. Der mutmaßliche Täter wurde von Einsatzkräften noch vor Ort festgenommen. Der 42-Jährige kam ins Krankenhaus, seine Verletzungen mussten operativ versorgt werden. Den genauen Tatablauf sollen nun Beamte des Kommissariats 11 ermitteln.