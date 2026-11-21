Zwei bislang unbekannte Männer sollen am späten Freitagabend in einem Hausflur an der Candidstraße einen 18-Jährigen überfallen und lebensgefährlich verletzt haben. Nach Auskunft der Polizeipressestelle hat die Mordkommission den Fall übernommen, im Raum steht ein versuchtes Tötungsdelikt.

Gegen 21 Uhr kreisen Hubschrauber über Untergiesing, 80 Polizeikräfte sind im Einsatz, Spürhunde suchen nach Beweismitteln, die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. Bislang sind die Informationen dürftig. Nur so viel: In einer Wohnung an der Candidstraße hielten sich zwei 18 Jahre alte Männer auf, als es zu dem Überfall kam. Offenbar standen alle vier im Hausflur, als einer der Unbekannten einen laut Polizei „spitzen Gegenstand“ zog und seinem Gegenüber mehrere Stiche in den Körper versetzte. Die beiden Angreifer flüchteten, der 18-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach Angaben der Polizeipressestelle befand sich der Geschädigte am Samstagmorgen außer Lebensgefahr. Er soll noch am selben Tag durch Ermittler der Mordkommission vernommen werden. Zu möglichen Hintergründen der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Fahndung nach den Tätern laufe weiter, sagte ein Polizeisprecher.