Angriff auf transsexuelle Person in der Fußgängerzone

Ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis München hat am Samstag vor zwei Wochen in der Fußgängerzone eine transsexuelle Person und ihren Partner erst beleidigt und sie dann mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 22.30 Uhr. Zwei Passanten konnten den Mann demnach von weiteren Angriffen abhalten. Sie hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Das 19-jährige Opfer musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige wurde wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung angezeigt und anschließend wieder entlassen.