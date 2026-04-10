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Polizeieinsatz in MünchenLaute Knallgeräusche, kaputte Scheiben: Israelisches Restaurant in der Heßstraße angegriffen

Ein Kriminalbeamter steht mit einer Taschenlampe vor einem israelischen Restaurant. Die Fensterscheibe des Lokals ist an drei Stellen eingeschlagen.
Ein Kriminalbeamter steht mit einer Taschenlampe vor einem israelischen Restaurant. Die Fensterscheibe des Lokals ist an drei Stellen eingeschlagen. Felix Hörhager/dpa
  • Unbekannte haben in der Nacht das israelische Restaurant „Eclipse" in der Heßstraße angegriffen und drei Fensterscheiben beschädigt.
  • Die Polizei erhielt gegen 00.45 Uhr einen Anruf wegen drei lauter Knallgeräusche, der Sachschaden beträgt mehrere 1000 Euro.
  • Der Staatsschutz ermittelt wegen der politischen Brisanz, da die Betreiber des Restaurants jüdischen Glaubens sind.
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Drei Einschläge an den Fenstern, die Polizei spricht von politischer Brisanz: Unbekannte haben das Restaurant „Eclipse“ in München attackiert. Der Staatsschutz ermittelt zu den Hintergründen.

Unbekannte haben in der Nacht das  israelisches „Eclipse“  in Heßstraße angegriffen und Fensterscheiben beschädigt. Die Hintergründe waren zunächst unklar, der Staatsschutz ist nach Polizeiangaben eingeschaltet. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht, die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.

Die Einsatzzentrale der Polizei habe gegen 00.45 Uhr einen Anruf erhalten, wonach es in der Maxvorstadt an dem Lokal drei laute Knallgeräusche gegeben habe, sagte Polizeisprecher Tobias Schenk. Eine Streife stellte demnach vor Ort fest, dass Fensterscheiben des Lokals an drei Stellen defekt waren.

„Das Besondere bei diesem Einsatz ist die politische Brisanz, die dahintersteckt. Die Betreiber dieses Restaurants sind jüdischen Glaubens“, sagte Schenk. Derzeit werde geprüft, ob etwa Pyrotechnik Auslöser für die Knallgeräusche gewesen sein könnte. Weitere Details nannte er zunächst nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“
Auch der Staatsschutz sei involviert, sagte Schenk. Unter dem Begriff „Staatsschutz“ laufen Ermittlungen zu politisch motivierten Straftaten.

Die Spurensicherung habe ihre Arbeit noch in der Nacht am Restaurant abgeschlossen, sagte der Sprecher. Nun müssten möglicherweise noch Zeugen befragt werden.

© SZ/dpa/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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