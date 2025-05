Die Altkanzlerin in der Großen Aula der LMU: Das ist so etwas wie ein Heimspiel für Angela Merkel, die aus ihrem Buch „Freiheit“ liest und dabei eine versteckte Botschaft an Friedrich Merz sendet.

Von Christian Mayer

Höchste Sicherheitsstufe in der Ludwig-Maximilians-Universität, aber die Polizisten und Taschenkontrolleure sehen die Sache recht entspannt. Das Publikum ist ohnehin geduldig – in der Großen Aula haben treue Angie-Fans bereits zwei Stunden vor der Veranstaltung ihre Plätze eingenommen. Was ist das hier, eine Nostalgie-Nummer? Ein Rendezvous mit der Verflossenen, an die man gerne zurückdenkt, weil die Zeit so schön war? Oder eine Geschichtsstunde mit einer Zeitzeugin, die 16 Jahre lang die Geschicke des Landes gelenkt hat? Eine ganz normale Lesung jedenfalls nicht, das zeigt der aufbrandende Applaus, als Angela Merkel den Saal betritt.