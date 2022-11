Von Franz Kotteder

Zaudern gehört jedenfalls nicht zu seinem Handwerk, so viel ist klar. Das mag mit seinem Job zu tun haben, in dem die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind: Das Wasser kocht - auf Meereshöhe - bei 100 Grad. Und wenn ein Schnitzel angebrannt ist, schmeckt es auch so. Klare Ansagen kommen nicht immer gut an, und so hatte Andreas Schinharl Anfang 2007 eigentlich schon fest damit gerechnet, dass er doch nicht Küchendirektor im Käferzelt auf der Wiesn werden würde. Ohnehin war das gar nicht sein Traumjob. Aber Michael Käfer hatte ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könne. Aber dann hatte Schinharl die Küche des Käferzelts gesehen und festgestellt, dass er damit nicht arbeiten konnte und wollte. Eine neue Küche nach seinen Vorstellungen, meinte er, brauche es da schon.