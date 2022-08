Konzert in der Messe Riem

Voller Einsatz: Andreas Gabalier bei seinem Konzert in der Messe Riem

Schon um 12 Uhr kamen die ersten der überwiegend in Dirndl und Lederhosen gekleideten Besucher. Es handelte sich um das erste von drei geplanten Riesen-Konzerten auf dem Messe-Freigelände.

Von Michael Zirnstein

Mehr als 90 000 Fans haben am Samstagabend den österreichischen Schlagersänger Andreas Gabalier bei seinem Open-Air-Konzert auf dem Gelände der Messe München gefeiert. Bei dem ersten von drei großen Konzerten in Riem handelte es sich gewissermaßen um ein Pilotprojekt: Taugt das Münchner Messe-Freigelände für solch eine kulturelle Megashow? Bald werden Helene Fischer und Robbie Williams folgen.

Für die Hauptperson des Abends, Andreas Gabalier, war es natürlich "nicht nur ein Konzert der Superlative". Seine Mission sah der Steirer Musiker am Samstagabend darin, "ein unvergessliches Lebenszeichen von München in die Welt hinaus" zu senden, wie er mehrmals in die Menge rief. Selbst für ihn "eine Größendimension, die man noch nicht gesehen hat".

Der Auftritt war als Teil eines "Fan-Festivals" eigentlich schon im Sommer 2020 geplant gewesen, wurde aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aber zweimal verschoben. Auch das Rahmenprogramm wurde reduziert: Der im Jahr 2019 noch angekündigte Vergnügungspark wurde gestrichen.

Die Besucher - viele in Dirndl und Lederhosen - konnten dennoch schon um 12 Uhr auf das Gelände, wo unter anderem eine "Food-Truck-Meile" wartete. Höhepunkt war für sie aber Gabaliers Konzert am Abend - unter Einsatz von viel Licht- und Pyrotechnik an der großen Bühne.