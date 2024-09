Wer derzeit mal mit der U4 oder U5 unterwegs ist und sich umblickt, weiß es sofort. Aber auch anderswo in München kann man es nur schwer übersehen: Es ist Wiesnzeit. Zwischen Brezn und Prosit feiern die Menschen auf der Theresienwiese hier gerade vor allem eines: die bayerische Kultur. Für all jene, die eine kleine Auszeit von den Menschenmassen suchen, bietet das „ Ander Art-Festival “ am Samstag, 28. September, eine Abwechslung.

Bereits zum 27. Mal findet unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter das Open-Air-Festival auf dem Odeonsplatz statt. Das selbst ernannte „Bunte Festival der Stadt“ lädt zu einem abwechslungsreichen Programm ein, das kulturelle Vielfalt in den Mittelpunkt stellt. Neben internationalen Musikklängen können Besucherinnen und Besucher auch Kunstausstellungen und Literatur erwarten, moderiert wird die Veranstaltung von Özlem Sarikaya.

Auf der Bühne vor der Feldherrnhalle stehen in diesem Jahr gleich drei Gastgeberbands. Der Musiker Abathar Kmash studierte in Syrien Cello, Oud und Musikpädagogik und kam 2016 nach München. Hier gründete er das Ogaro Ensemble, das sich durch klassische arabische und mediterrane Klänge auszeichnet. Die Freude an musikalischer Zusammenarbeit und Experimentierfreude zeigt sich auch beim Münchner Ludwig Himpsl und seinem Ensemble World.Wide.Wig. Gemeinsam mit Spui’maNovas, der Formation von Stefan Straubinger, die ein Repertoire von alter und neuer bayerischer Tanzmusik bis hin zu handgemachtem Techno bietet, laden sie zum Zuhören, Tanzen und Schunkeln ein.

Getanzt werden kann auch bei Los Jeles, deren Mischung aus Cumbia, Ska, Latin und Rock an diesem Tag den musikalischen Auftakt macht. Gegründet 2017, bringen Tomás, Pablo, Adrián und Freddy ihre chilenischen und mexikanischen Wurzeln in ihren spanischen Texten zum Ausdruck. Ihren ganz eigenen Stil nennen sie liebevoll „Cumbiarebuská“. Auch Ketekalles aus Barcelona singen auf Spanisch. Gegründet von zwei Katalaninnen, vereint die mittlerweile vierköpfige Band Catalan Rumba, Funk, Flamenco und Trap. In ihren Texten thematisieren sie unter anderem, dass Liebe keine Flagge, keine Grenze und keine Farbe kennt. Sie setzen sich aber auch mit Themen wie Migration, Machismo, Kapitalismus und überhaupt dem Leben als Frau auseinander.

Auch für jüngere Künstlerinnen und Künstler bietet das „Ander Art“ Platz – so etwa für den Musiker Cellz. Der unter jenem Künstlernamen auftretende Marcel Zoetl kann nicht nur singen, sondern auch Saxofon spielen. Seine Musik bewegt sich zwischen Neo-Soul, Alternative R&B und Hip-Hop. In seinen Texten beschäftigt er sich mit seiner Herkunft Südafrika und mit gesellschaftlichen und persönlichen Herausforderungen.

Auch die junge Künstlerin Olga Dudkova bewegt sich musikalisch in einem Genre-Mix aus Jazz, Neo-Soul, Pop und Hip-Hop. Als Tochter eines Rockgitarristen erlernte sie früh das Klavierspielen und studierte später Jazz-Gesang in Rotterdam und München. Dieses Jahr schaffte sie es bereits ins Finale des Soundcheck-Bandcontests des Münchner Kulturreferats.

Zwischen den musikalischen Haupt-Acts laden die Gastgeberbands Ogaro Ensemble, World.Wide.Wig und Spui’maNova im Laufe des Tages gleich fünfmal zum Mitspielen am „Musikant*innentisch“ ein. Alle anwesenden Musikerinnen und Musiker bringen ihr Repertoire mit, und wer spontan mitjammen will, ist herzlich willkommen.

Mitsingen ist beim Go Sing Choir erwünscht

Auch beim Go Sing Choir ist Mitmachen erwünscht. Der offene Chor von Jens Junker und Ian Chapman verwandelt das Publikum in einen mehrstimmigen Chor – ohne Anmeldung oder Notenkenntnisse, ganz gleich, ob jung oder alt, mit oder ohne Gesangserfahrung. Am Ende der Session wird ein gemeinsames Video aufgenommen. In diesem Jahr steht der Song „Zombie“ von den Cranberries auf dem Programm.

Neben der musikalischen Unterhaltung kommen beim „Ander Art“ auch Kunstliebhaberinnen- und liebhaber in den Kunst- und Aktionszelten auf ihre Kosten. Das Kulturzentrum Trudering präsentiert Werke der in Südkorea geborenen und in München lebenden Künstlerin Sun Yun Park. Die Schwabinger Seidlvilla zeigt das interdisziplinäre Fotoprojekt „Mit euren Spuren“, bei dem sechs junge Münchner Fotografinnen und Fotografen mit LGBTQI+-Seniorinnen und Senioren zusammenarbeiteten. Unter den Themen „Altern jenseits der Cis-Heteronorm“ und „Queere Kämpfe“ zeigt das Projekt einen generationsübergreifenden Dialog über queeres Leben.

Darüber hinaus lädt das Kulturzentrum „Kulturbunt Neuperlach“ zur Ausstellung „Utopia“ ein, dem Jahresprojekt, das sich künstlerisch mit den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und wer zwischendurch eine Pause braucht, kann auf der eigens eingerichteten Ruheinsel im Zelt der Stadtbibliothek entspannen und zum Beispiel durch Literatur in verschiedensten Sprachen stöbern.

Nachhaltigkeit steht aber nicht nur bei „Utopia“ im Vordergrund. Auch die Organisation des Festivals selbst läuft unter dem Konzept „Zero-Waste“. So werden etwa Mülltrennstationen aufgestellt und Recyclingpapier verwendet. Auch die Gastronomie folgt diesem Prinzip: Auf dem Festivalgelände werden verpackungsfreie Speisen aus geretteten Lebensmitteln angeboten, und auch die Getränke stammen von lokalen Anbietern. Zusätzlich wird das Festival mit Ökostrom betrieben, und auf den Bühnen kommt energiesparende Beleuchtung zum Einsatz.

„Ander Art“-Festival, Samstag, 28. September, 12 bis 22 Uhr, München, Odeonsplatz, bei jedem Wetter, Eintritt frei, Informationen unter anderart-festival.de