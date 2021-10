Von Julia Schriever

Ein paar Treppenstufen führen in das Haus in Berg am Laim, in dem Anne-Laure Sorin mit ihrer Familie wohnt. Nur ein paar verflixte Stufen. Aber selbst die sind inzwischen zu einer Herausforderung für sie geworden. Sie tastet sich langsam mit Gehstöcken vor. Von der Küche durchs Wohnzimmer in den sonnigen Wintergarten. Den Rollstuhl, den sie seit Kurzem hat, lässt sie lieber in der Ecke stehen. Anne-Laure Sorin ist 54 Jahre alt. Sie arbeitet als Coach in München. Unter anderem hilft sie Menschen dabei, durch Krisen zu kommen und sich an neue Situationen anzupassen. Sie definieren zusammen ein Ziel - und dann arbeiten sie so lange daran, bis es erreicht ist. Anne-Laure Sorin hat sich auch ein Ziel vorgenommen: am München Marathon teilzunehmen.