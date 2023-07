Von Susi Wimmer

Er könne sich nur noch an einzelne Fetzen erinnern, sagt der Angeklagte, was seinem ebensolchen Rausch geschuldet gewesen sei. Die Auge-Hand-Koordination von Richard K. war in jener Januarnacht jedenfalls noch so fit, dass er ausgerechnet einen Tweet der Münchner Polizei zu einem Fall von Exhibitionismus noch mit einer rassistischen Beschimpfung kommentieren konnte. Vor dem Amtsgericht kosteten ihn die volksverhetzenden Worte nun 3150 Euro, außerdem trägt er die Kosten des Gerichtsverfahrens.

"Ich kann es mir nicht erklären, es ist mir ziemlich peinlich", sagt der 30-Jährige heute zu seinem Kommentar. Damals arbeitete K. noch als Erzieher, und er sei mit seinem Job unzufrieden gewesen. "Schlechte Bezahlung, viel Stress", erzählt er. Er war am Abend des 4. Januar 2023 in ein Tex-Mex-Lokal in Moosach gegangen, weil eine Freundin ihm geschrieben hatte. Deren Vater habe eine Krebs-Diagnose erhalten, sie sei so fertig, er solle kommen.

Bier, Cocktails, und der Barbesitzer habe Schnaps ausgegeben, das weiß Richard K. noch. Seine Bekannte sei irgendwann nach Mitternacht gegangen, er habe noch weiter getrunken - und sein Handy gezückt. Er rief den Twitter-Kanal des Polizeipräsidiums München auf, sah dort einen Link zum aktuellen Pressebericht, drückte ihn, und las von einem Eritreer, der mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen sein solle. Daraufhin twitterte er die rassistischen Worte.

Vor Gericht macht Richard K. erhebliche Erinnerungslücken geltend. An das Twittern kann er sich gar nicht erinnern, er wisse nicht einmal mehr, wie er nach Hause gekommen sei, "vermutlich zu Fuß". Aber das habe er alleine geschafft, unverletzt? - fragt die Amtsrichterin. Ja, antwortet K. "Am Handy konnten Sie auch noch schreiben", konstatiert sie. Und: "Besonders schlau war es nicht, das unter den Tweet der Polizei zu schreiben."

Eine Nacht später bekam Richard K. Besuch von den Uniformierten, die seine Wohnung durchsuchten. "Rassistisches Gedankengut liegt mir fern", sagt er heute. Er habe damals auch als Kinderpfleger mit vielen ausländischen Kindern zu tun gehabt, "und ich habe keine andere Einstellung zu ihnen als zu deutschen Kindern", versichert er. Auch seine Bekannte, die in der Nacht mit ihm unterwegs war, versichert, "Richy" sei kein Rassist. Er habe eben einen "sehr speziellen Humor", den man schnell falsch verstehen könne. Der könne sich gegen Ausländer, Rollstuhlfahrer oder andere Gruppen richten, "aber das ist nur Spaß".

Verteidiger Raimund Förschner sieht eine verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten aufgrund seiner Alkoholisierung, dem folgt die Richterin aber nicht. Richard K. hatte einen Strafbefehl mit einer Tagessatzhöhe von 120 erhalten, Einspruch eingelegt, deshalb kam es jetzt zur Verhandlung. Am Ende spricht das Gericht eine Tagessatzhöhe von 90 zu 35 Euro aus. K. nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft will sich das Recht auf Berufung noch vorbehalten.