Schon seit Jahrhunderten ist die Redewendung bekannt, dass man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand sei. Wenig technisch begabte Menschen würden das Sprichwort vermutlich noch um eine Autowerkstatt erweitern. Auch da weiß man nie, was auf einen zukommt. Ein Münchner jedenfalls reklamierte nach dem Kauf eines gebrauchten Mercedes SUV beim Vertragshändler diverse Mängel. Die Reparatur fand direkt beim Hersteller statt. Anschließend wollte Mercedes dafür den Kunden zur Kasse bitten, was der Münchner überhaupt nicht einsah. Am Ende landete der Fall als Zivilklage vor dem Münchner Amtsgericht.

Die Sache liegt bereits etwa drei Jahre zurück, weil Streit- und Gerichtswege wohl oft verschlungen sind. Der Münchner hatte im Jahr 2023 das Sport Utility Vehicle, kurz SUV, gebraucht bei einem Vertragshändler erstanden. Gleich nach dem Kauf allerdings stachen ihm mehrere Macken ins Auge: etwa die Befestigung eines Gitters in der Frontstoßstange, die Halterung des Tankdeckels oder ein großer Abstand von Bauteilen am Radlauf.

Der Kunde monierte die Mängel beim Vertragshändler, und im September 2023 wurden diese in der Werkstatt der Mercedes-Niederlassung in München behoben. Knappe 1100 Euro schrieb der Hersteller auf die Rechnung, dazu kamen noch 250 Euro für einen Ersatzwagen, den der Münchner während der Reparatur seines SUV fuhr. Wie die Pressestelle des Amtsgerichts München mitteilt, hatte der Hersteller im Vorfeld mit dem Vertragshändler vereinbart, dass dieser die Kosten übernehmen werde.

Selbst der Richter am Amtsgericht zeigte sich in der Verhandlung verblüfft über die Tatsache, dass der Vertragshändler trotz vorheriger Absprache mit Mercedes nicht zahlen und Mercedes deshalb den Kunden in die Pflicht nehmen wollte. „Auf eine besondere Kundenfreundlichkeit lässt das nicht schließen“, merkte das Gericht an.

Mercedes selbst behauptete in der Verhandlung, der Kunde habe den Reparaturauftrag erteilt und sei in der Werkstatt ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass er die Kosten selbst zu tragen habe, falls der Vertragshändler nicht zahle. Diese Behauptung, so das Gericht, sei vonseiten des Klägers aber nicht nachgewiesen worden. Als Zeuge wurde ein Mitarbeiter des Autoherstellers gehört, der zwar erklärte, dass er dies grundsätzlich mit den Kunden so bespreche, „an den konkreten Einzelfall konnte er sich insoweit jedoch nicht erinnern“, so steht es im Urteil des Amtsgerichts.

Der Münchner jedenfalls versicherte vor Gericht, er habe derartige Informationen bei der Abgabe des Wagens nicht erhalten. In Anbetracht „der glaubhaften Angaben des Beklagten“ war das Gericht nicht davon überzeugt, dass eine „sekundäre Zahlungspflicht“ zwischen den Parteien vereinbart worden war. Sogar auf dem Formular zum Reparaturauftrag sei ausdrücklich vermerkt worden, dass der Vertragshändler die Kosten trage. Somit wies das Gericht die Klage von Mercedes ab. Das Urteil ist rechtskräftig (172 C 16395/25).