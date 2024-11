Von Susi Wimmer

Wie er so dasitzt mit seinem weißen Bart, sich ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischt und von seiner Pflegestufe zwei erzählt, wirkt Josef T. wie ein verhärmter alter Mann, der auf der Suche nach einer Lebenspartnerin völlig zu Unrecht in diese Sache hier vor dem Amtsgericht hineingerutscht ist. Die Staatsanwaltschaft hingegen nimmt an, dass der heute 80-Jährige sich über eine Internetplattform nach einer Damenbekanntschaft umgesehen – und einer Frau bei einem Treffen Nussschnaps mit MDMA eingeflößt haben soll. MDMA: Das ist eine synthetische Substanz; gewöhnlich wird sie als Ecstasy bezeichnet.