Der Blick von Michele C., der an diesem Morgen auf der Anklagebank im Amtsgericht München sitzt, wandert vor Beginn der Verhandlung nervös hin und her – von dem vor ihm liegenden Aktenordner zur Decke, zurück zum Kugelschreiber auf dem Tisch und weiter zum Fenster. Allein der Frau, die ihm gegenüber kaum drei Meter entfernt sitzt, schenkt der 44-Jährige keinerlei Aufmerksamkeit. Dabei war das bis vor Kurzem noch ganz anders.

Denn jener Frau, die er bei der Dating-Plattform Tinder kennengelernt hatte, gaukelte Michele C. die große Liebe vor. Tatsächlich aber war er nur auf ihr Geld aus – „Love Scamming“, also Liebesbetrug, heißt diese Masche im Jargon. Und die Unternehmerin aus dem Raum München fiel darauf herein: Von November 2024 bis April 2025 überwies sie in 90 Fällen zwischen fünf und 3500 Euro an den arbeitslosen Mann, insgesamt fast 180 000 Euro. Für diesen Betrug ist Michele C. nun vom Amtsgericht auf Basis eines sogenannten Deals zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Die Entscheidung nimmt der 44-Jährige ohne sichtliche Regung zur Kenntnis. Der Mann mit den zum Dutt geknoteten Haaren und dem graumelierten Vollbart ist im weißen Kurzarmhemd ins Gericht gekommen – begleitet von zwei Justizbeamten. Denn seit April ist Michele C. in Untersuchungshaft und sitzt im Gefängnis, wieder einmal. So ist der Angeklagte in den vergangenen 20 Jahren mehr als ein Dutzend Mal von verschiedenen Gerichten verurteilt worden – wegen Diebstahls, Körperverletzung und allen voran Betrugs.

Dieses Vergehen wird ihm auch im aktuellen Fall vorgeworfen, der Ende 2024 auf der Dating-Plattform Tinder seinen Anfang nimmt. Dort lernt Michele C. unter falschem Namen sein späteres Opfer kennen, das in der Folge eine rein digital geführte Liebesbeziehung mit ihm eingeht. So nennt es die Anklage der Staatsanwaltschaft München I. Der Unternehmerin habe der 44-Jährige gesagt, dass er sie heiraten wolle. Jedoch habe er dies nur getan, „um die Geschädigte durch ihre entstandene emotionale Abhängigkeit zu Geldzahlungen zu verleiten“, so die Staatsanwältin.

Mit diesem Vorgehen ist Michele C. erfolgreich: Bereits zwei Tage nach dem Kennenlernen überweist die Frau die ersten 100 Euro, die der Betrüger angeblich zum Tanken braucht. In der Folge kommt es zu weiteren Zahlungen, mitunter mehrfach am Tag – mal für Zollgebühren, mal fürs Hotel und mal für seinen Hund. Angeblich. Insgesamt überweist die Frau binnen weniger als einem halben Jahr 178 900 Euro, bis Michele C. auffliegt und festgenommen wird.

Nach Verlesung der Anklage berichtet die Vorsitzende Richterin, dass sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf einen Deal verständigt haben. Demnach kann der Angeklagte im Gegenzug für ein Geständnis mit einer Haftstrafe zwischen zwei Jahren und sechs Monaten sowie zwei Jahren und elf Monaten rechnen. Nachdem alle Seiten diesem Vorgehen zugestimmt haben, räumt der Verteidiger stellvertretend für seinen Mandanten sämtliche Vorwürfe ein. Dieser sei spielsüchtig gewesen und habe erhebliche Schulden gehabt, erklärt der Anwalt. Einen Teil des Geldes habe der 44-Jährige aber auch zur „allgemeinen Lebensführung“ verwendet.

Michele C. selbst ergreift erst später das Wort, nachdem sein Opfer eine kurze Zeugenaussage gemacht hat. „Ich will mich bei dir entschuldigen“, sagt er – den Blick nun auf die Frau gerichtet. „Es war nie meine Absicht, dass es so weit kommt.“ Er werde „dafür geradestehen, was ich dir angetan habe“, verspricht er der Unternehmerin. „Ich werde dir alles zurückzahlen.“

Kurz darauf verkündet das Gericht seine Entscheidung – zwei Jahre und neun Monate Haft wegen Betrugs in 90 Fällen. Überdies wird Michele C. dazu verurteilt, den Schaden in Höhe von 178 900 Euro an sein Opfer zurückzuzahlen. „Sie haben das Vertrauen einer Frau ausgenutzt, die Ihnen vertraut hat“, sagt die Richterin zu dem Angeklagten. Dieser wird wenig später von den Justizbeamten aus dem Gerichtssaal geführt – unter den Augen seines Opfers.

„Es war eine sehr emotionale Zeit für mich“, hat die Frau zuvor noch als Zeugin gesagt. „Der Schaden war groß. Ich hatte Angst, mein Geschäft zu verlieren.“ Infolge der Geschehnisse sei sie heute weitaus misstrauischer im Umgang mit anderen Menschen, sagt die Unternehmerin. Wie es ihr aktuell gehe, fragt die Richterin. Worauf sie antwortet: „Nicht gut.“