„Münchens Kleingärten schaffen Freude und Freunde“ lautet eines der Mottos auf der Homepage des Münchner Kleingartenverbandes, der rund 11 000 Mitglieder betreut. Mit der Harmonie unter den Gartlern in einem der Vereine des Verbandes war es zuletzt aber nicht weit her. Im Kleingartenverein „Süd-West 25 Neuhofen-Tal e.V.“ in der Thalkirchner Straße hatte sich nämlich eine Psychotherapeutin dazu entschlossen, auf ihrer Parzelle ein nach ihren Worten „alternatives Gartenkonzept“ zu verwirklichen.