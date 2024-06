Facebook-Post am 7. Oktober:Imam bestreitet Vorwürfe vor Gericht

Kaum hat Mohamed Ibrahim die Anklagebank erreicht, bauen sich vor ihm die Fotografen auf – doch das irritiert den 52-Jährigen nicht im Geringsten. „Nein, Nein“, widerspricht er seinem Verteidiger Andreas von Máriássy, als dieser die Journalisten auffordert, das Gesicht seines Mandanten später zu verpixeln. „Das ist nicht nötig.“ Und auch seinen Namen könne man ruhig drucken, sagt der Imam des Islamischen Zentrums München (IZM). Dann knipst der Mann im hellen Anzug ein Lächeln an und blickt offensiv in Richtung der Objektive.

Jenes Lächeln, das sagt er später in der Verhandlung, „gehört zu meiner Kommunikationsart“ – auch im Digitalen. Dort hat Mohamed Ibrahim am 7. Oktober 2023 einen Facebook-Post veröffentlicht und mit einem lachenden Smiley garniert, der die Ursache dafür ist, dass er sich an diesem Nachmittag vor dem Amtsgericht München verantworten muss. Denn sein Satz „Jeder hat seine eigene Art, den Oktober zu feiern“ – kurz nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel – war nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft München eine Billigung von Straftaten. Gegen einen Strafbefehl wegen dieses Delikts hatte sich der Imam gewehrt, weshalb es nun zur Gerichtsverhandlung kam. Dort zieht der Deutsch-Ägypter nach dreistündiger Verhandlung seinen Einspruch jedoch wieder zurück. Somit ist er nun rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt, insgesamt also 4500 Euro.

Mit seinem Post habe Mohamed Ibrahim zum Ausdruck gebracht, „dass er Mord und Geiselnahme der Hamas in tausenden Fällen guthieß“, sagt Andreas Franck, der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz. „Und dass es einen Anlass zum Feiern darstellt.“ Da die Tötung von 1200 Zivilisten durch die Hamas an diesem Tag in weiten Teilen Deutschlands tiefe Bestürzung ausgelöst habe, sei der Post geeignet gewesen, „das Sicherheitsgefühl großer Teile der Bevölkerung zu erschüttern und den öffentlichen Frieden zu stören“, so der Oberstaatsanwalt aus München.

Diese Vorwürfe weist Mohamed Ibrahim in der Verhandlung zurück. Er habe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Mittag des 7. Oktobers lediglich durch einige Posts von Bekannten erfahren, „dass es dem palästinensischen Widerstand gelungen sei, gegen Israel einen Erfolg zu erzielen“. Dies habe er zum Anlass genommen, um die Ereignisse in seinem Facebook-Eintrag in Beziehung zum ägyptischen Nationalfeiertag am 6. Oktober zu setzen. Den Post habe er bewusst nur in arabischer Sprache veröffentlicht – „davon ausgehend, dass er von meinen ägyptischen Freunden als Anspielung auf den 6. Oktober verstanden wird“.

Anfangs habe der Eintrag niemanden interessiert, sagt der 52-Jährige, der seine Stellungnahme im Gerichtssaal mit klarer Stimme und hörbar emotional vorträgt. Erst nachdem der Grünen-Politiker Volker Beck einen Screenshot seines Eintrags samt deutscher Übersetzung auf der Plattform X veröffentlicht und die Presse darüber informiert habe, sei es zum öffentlichen Aufschrei gekommen. „Erst das machte mir bewusst, dass dieser Post auch anders verstanden werden könnte als von mir intendiert“, sagt Mohamed Ibrahim. In der Folge habe er den Eintrag gelöscht und bei Facebook eine Stellungnahme dazu verfasst. Dennoch distanzierte sich das IZM von der Äußerung seines Imams und suspendierte ihn zunächst; schon einen Monat später wurde diese Sanktion jedoch wieder aufgehoben.

„Ich lebe seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und habe mich in dieser Zeit immer für den interreligiösen Dialog eingesetzt“, betont Mohamed Ibrahim in der Verhandlung. Als Beweis führt er verschiedene Initiativen und Auszeichnungen an, darunter 2005 den Karlsruher Integrationspreis. „Ich habe mich immer eindeutig gegen Gewalt und Terror positioniert“, sagt der Familienvater. „Es ist ungerechtfertigt, anhand eines Satzes, den ich in arabischer Sprache gepostet habe, hier eine Billigung einer Straftat zu unterstellen.“

Ganz anders bewertet das Oberstaatsanwalt Andreas Franck, der betont: „Mit Ihrem Post haben Sie die Unfriedlichkeit der Diskussion im Internet und auf der Straße befördert.“ Dennoch akzeptiere er die „späte Einsicht“ des Imams und stimme daher der Rücknahme des Einspruchs zu. Dies sei eine weise Entscheidung, sagt der Vorsitzende Richter Martin Schellhase in seinem Schlusswort in Richtung des Vorbeters. „Sie haben mehr Schaden von sich abgewendet, als ohnehin schon da ist. Im Falle einer Verurteilung wäre es für Sie schlimmer geworden.“