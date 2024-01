Von Susi Wimmer

Wenn dann doch die Alarmlampen aufgeleuchtet hätten, "dann hat er alle Zweifel weggeküsst", sagte Andrea R. (Name geändert) dem Ermittler der Kriminalpolizei. Und so kam es, dass die Frau eine halbe Million Euro in angebliche historische Wertpapiere investierte - und in Wahrheit den Lebensstil und die Verbindlichkeiten von Ulrich M. finanzierte. Als Mittler und ebenso Profiteur dieses astreinen Betrugs fungierte kein Geringerer als der ehemalige Jahn-Regensburg-Präsident Franz Nerb. Beide Männer wurden nun vom Amtsgericht zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt.