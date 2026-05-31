Der schwarze Wagen folgt Hadi T. (Name geändert) über mehrere Kilometer, dann in den Hof des Restaurants, in den sich Hadi T. mit seinem Auto flüchten will. Doch der Innenhof wird zur Mausefalle, der schwarze Wagen versperrt die Ausfahrt. Drei Männer steigen aus, bewaffnet mit Holz- und wohl auch Metallstangen. Hadi T. sperrt sich im Wagen ein. Doch die Männer zertrümmern die Fensterscheiben, prügeln auf den 48-Jährigen ein. Einer zieht ein Messer.

Es ist die Version, die der Geschädigte Hadi T. vor dem Amtsgericht München darlegt. Die Szene soll sich vor mehr als zwei Jahren abgespielt haben, als Teil einer Fehde zwischen zwei verfeindeten irakischen Familien. Und eine Verbindung zum Ingolstädter Doppelgängerinnen-Mord soll es auch noch geben.

Es ist heiß, viel zu heiß im überfüllten, nicht-klimatisierten Sitzungssaal A 127. Draußen auf dem Gang warten etwa ein Dutzend Zeugen. Es gilt nicht nur, die Vorkommnisse in dem Innenhof des Restaurants aufzuklären. Einen Tag nach dem Vorfall soll der Sohn des Geschädigten ebenfalls vom Angeklagten und weiteren Männern, die laut Staatsanwaltschaft mit Holzlatten bewaffnet waren, durch die Goethestraße gejagt worden sein, ehe er sich in ein Kino flüchten und die Polizei verständigen konnte. So steht es in der Anklage.

Mit dem Auto verfolgt? Nein, sagt der Verteidiger: Man habe vor dem Restaurant gewartet

Aber erst einmal der Reihe nach. Auf der Anklagebank sitzt Nashat R., 39 Jahre alt. Sein Verteidiger Hannes Maletzke räumt für ihn ein, dass er an jenem 11. Dezember 2023 den schwarzen VW Polo gelenkt habe. Sei Mandant habe Hadi T. aber nicht mit dem Auto verfolgt, „man hat vor dem Restaurant, in dem der Sohn von T. arbeitete, auf ihn gewartet“. Seit Jahren, sagt der Anwalt, hätten die beiden Familien Probleme miteinander.

Und, ohne jetzt das Opfer diskreditieren zu wollen: Der Geschädigte sei mit der Frau verwandt, die im sogenannten „Doppelgängerinnen-Prozess“ in Ingolstadt wegen Mordes verurteilt wurde. Laut Urteil vom Dezember 2024 hatte die 26-Jährige eine Doppelgängerin gesucht und sie gemeinsam mit einem Bekannten getötet, um ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Ermittler gingen davon aus, dass die Täterin wegen Familienstreitigkeiten ein neues Leben beginnen wollte.

Um Familie geht es auch hier. Der Geschädigte sitzt im Zeugenstuhl und Richter Maximilian Seidl fragt, ob Hadi T. mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei. „Er ist mit meiner Cousine verheiratet“, antwortet T. mit Blick auf den Angeklagten. Danach geht es eine ganze Weile darum, wer wie mit wem verwandt ist, bis kaum noch jemand durchblickt und es dem Richter irgendwann zu bunt wird. „Ich glaube, über die dritte Linie der Verwandtschaft sind wir hinaus“, unterbricht Seidl irgendwann die unübersichtliche Aufdröselung der Familienbande und sagt zum Geschädigten: „Sie haben kein Zeugnisverweigerungsrecht.“

Dann beschreibt Hadi T. die Szene mit der Verfolgung und berichtet von den Ereignissen im Innenhof des Restaurants - die im Übrigen von einer Videokamera aufgezeichnet wurden. Der Angeklagte räumt die Tat auch ein, aber ein Messer habe er nicht dabeigehabt. Das Ganze sei passiert, weil tags zuvor der Bruder des Angeklagten vom Bruder des Geschädigten in Irak mit einer Eisenstange so schwer verletzt worden sei, dass er fast gestorben wäre, berichtet Anwalt Maletzke. Und er hebt noch an, zu sagen, dass Selbstjustiz „weder in einem anderen Land noch in Deutschland eine Lösung“ sei.

Hadi T. berichtet weiter, dass er sich nach dem Angriff zu einem Nachbarhaus habe flüchten können. Laut Anklage musste er am Mund genäht werden. Er erlitt einen Nasenbeinbruch, Verletzungen am Kopf und an der Hand.

Richter Maximilian Seidl stellt aber dann doch einige Widersprüche in der Aussage des Geschädigten fest. Ob nun ein Messer im Spiel war, ist nicht nachweisbar. Am Ende verurteilt er den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Außerdem muss Nashat R. 1000 Euro an die Tafel München zahlen.