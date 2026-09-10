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Prozess gegen 19-JährigenOhne Führerschein mit zwei Kumpels auf der Flucht

Lesezeit: 3 Min.

Vor Gericht: Auf der Flucht vor der Polizei hatte der 19-jährige Angeklagte einen schweren Unfall  verursacht.
Vor Gericht: Auf der Flucht vor der Polizei hatte der 19-jährige Angeklagte einen schweren Unfall  verursacht.
Foto: Susi Wimmer

Mit bis zu 157 Stundenkilometern rast ein junger Autofahrer durch die Stadt und prallt gegen einen Baum. Sogar seine Beifahrer hatten Angst. Der Richter spricht von Glück, dass nicht mehr passiert ist.

Von Susi Wimmer

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„Vielleicht haben Sie die Tragweite bis heute nicht ganz überrissen“, nimmt der Richter den Angeklagten ins Gebet. „Aber Sie hatten Glück, es war wirklich nur Glück, dass nichts passiert ist.“ Genau genommen hatten eine ganze Menge Menschen in jener Februarnacht Glück, als der 18-jährige Kevin T. (Name geändert) auf der Flucht vor der Polizei mit einem Mietauto, ohne Führerschein und mit zwei Kumpels im Wagen mit bis zu 157 Stundenkilometern durch München raste und gegen einen Baum prallte. Am Morgen nach dem Unfall hätte Kevin T. seine erste praktische Fahrstunde gehabt.

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