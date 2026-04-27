Im Bund ist sie gescheitert, jetzt probiert es Deutschlands größte Kommune mit einer Neuauflage: München bekommt für die nächsten sechs Jahre aller Voraussicht nach eine Ampelregierung aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freien Wählern. Sie wollen nach langen Sondierungsgesprächen in konkrete Koalitionsverhandlungen einsteigen. Wobei dieses Bündnis farblich gesehen streng genommen mehr ist als eine Ampel. Grün, Rot und Gelb, mit rosa- und orangefarbenen Tupfern – Gummibären-Koalition würde es da schon eher treffen.
MeinungMünchner RathausMit der Ampelkoalition wird ein Aufbruch deutlich schwieriger
Kommentar von Anna Hoben
Lesezeit: 2 Min.
Es ist eine völlig neuartige Konstellation für die Landeshauptstadt: Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler müssen harte Kompromisse eingehen. Wo es holpern könnte.
Ergebnis der Sondierungsgespräche:Ampelkoalition soll München künftig regieren
Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/FW haben sich nach langen Sondierungen geeinigt. Worum es in den anstehenden Koalitionsgesprächen noch geht.
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