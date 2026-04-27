Im Bund ist sie gescheitert, jetzt probiert es Deutschlands größte Kommune mit einer Neuauflage: München bekommt für die nächsten sechs Jahre aller Voraussicht nach eine Ampelregierung aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freien Wählern. Sie wollen nach langen Sondierungsgesprächen in konkrete Koalitionsverhandlungen einsteigen. Wobei dieses Bündnis farblich gesehen streng genommen mehr ist als eine Ampel. Grün, Rot und Gelb, mit rosa- und orangefarbenen Tupfern – Gummibären-Koalition würde es da schon eher treffen.