SZ Plus Zum Schutz von Igeln : Nachtfahrverbot für Mähroboter in München

Die Geräte sollen künftig von der Dämmerung an nicht mehr in Gärten und Parks unterwegs sein – um Igel und andere kleine Wildtiere zu schützen. Im Stadtrat zeichnet sich eine Mehrheit ab, doch Naturschützer zweifeln am formalen Verbot.