5. August 2018, 18:16 Uhr München am Wochenende Unterwegs mit der BOB / Mahnmal für den Tod / Verbrannte Katzenbabys

Die Bayerische Oberlandbahn am Münchner HBF an einem Samstag Vormittag: Wer mit will, muss sich beeilen.

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Sara Maria Behbehani

Jeder Münchner, der an einem sonnigen Sommerwochenende schon einmal mit der Bayerischen Oberlandbahn zum Tegernsee gefahren ist, kennt dieses Problem: vollkommen überfüllte Züge, in denen man längst keinen Sitzplatz mehr findet, brütende Hitze und stickige Luft. Es ist eine Fahrt, die die Freude auf einen Tag in der Natur - in den Bergen oder am See - schnell vergessen macht und dank der man sich fragt: War es das wirklich wert?

Aber dann kommt man an und das Münchner Umland besticht doch wieder durch seine Schönheit. Der Gedanke an die Zugfahrt ist bald schon nicht mehr präsent. Wäre da bloß nicht die Rückfahrt. Denn auf einmal steht man abends wieder am Gleis, mit so vielen anderen, und man darf nicht mehr einsteigen. Nicht selten muss man zu einer anderen Station hetzen, um dort sein Glück zu versuchen.

Meine Kollegin Pia Ratzesberger war unterwegs mit der BOB und fragt: Können die alten Strukturen dem Andrang noch gerecht werden?

Das Wetter: Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es vorwiegend trocken. Temperaturen um 32 Grad.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Schwimmendes Mahnmal für den Tod Während die Menschen am Ufer die Sonne genießen, werfen Aktivisten an der Reichenbachbrücke orangefarbene Schwimmwesten in die Isar. Sie erinnern daran, dass im Mittelmeer jeden Tag Menschen sterben. Zum Artikel

Klinikum Großhadern gibt Patientenakte nicht heraus Weil Anke Bluhm befürchtet, dass ihr Mann durch einen Behandlungsfehler starb, verlangt sie das Dokument - vergeblich. Jetzt fragt die Witwe sich: Soll da etwas vertuscht werden Zum Artikel

57-Jähriger verbrennt mehrere Katzenbabys Der Mann warf eine brennende Zigarette auf eine Wiese, ein Holzstapel geriet in Brand. Darunter fand die Polizei zwei verkohlte Katzenleichen und ein schwer verletztes drittes Katzenbaby. Zum Artikel

Münchnerin stirbt nach Badeunglück Im Walchensee geht eine 76-Jährige beim Schwimmen plötzlich unter. Sie kann erst reanimiert werden - stirbt dann aber im Krankenhaus. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

WÄHRENDDESSEN IM...

Bayerischen Landtagswahlkampf: Söders neue Marschroute Erst Streit, dann Versöhnung: Bayerns Ministerpräsident ist auf der Suche nach der richtigen Balance - auch zu Merkel. Auf den Wahlerfolg der CSU hat schließlich kaum jemand größeren Einfluss. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg