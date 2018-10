21. Oktober 2018, 18:58 Uhr München am Wochenende Attacke im Hausflur / München ist bestens bei Kasse / Stadt geht gegen Impflücken vor

Von Katharina Henning

Ein Niesen im Wartezimmer, ein hustendes Kind in der Kita, ein verschnupfter Mitfahrer in der Bahn - es braucht nicht viel, um sich die Masern einzufangen. Nur wenige Viren reichen aus, um ungeimpfte Menschen zu infizieren.

Das müsste aber eigentlich gar nicht so sein. Denn seit über 50 Jahren gibt es einen lebenslangen Schutz vor dem gefährlichen Erreger. Und trotzdem meldet das Gesundheitsreferat in München einen Anstieg der Masern-Fälle. Deshalb will die Stadt künftig gegen Impflücken vorgehen und dafür sorgen, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Mit einem Impfkompetenzzentrum an der Schwanthalerhöhe sollen in Zukunft auch Menschen ohne Krankenversicherung erreicht werden.

Auch die Kinderärztin Brigitte Dietz rät im SZ-Plus-Interview dringend zur Vorsorge. Für die Zukunft wünscht sie sich sogar eine Art "indirekte Impfpflicht", bei der ein Kind spätestens zum Schuleintritt einen Impfstatus vorweisen muss.

Das Wetter: Die Sonne scheint bei maximal zwölf Grad.

Das Wochenende in München

München hat so wenig Schulden wie seit 1980 nicht mehr

Weil die Einnahmen auf einen neuen Rekord steigen, kann die Stadt 2018 sogar Geld für schlechte Zeiten sparen. Selbst Kämmerer Ernst Wolowicz ist von den Zahlen überrascht. Zum Artikel

Mann droht Jugendlichen mit Gaspistole

Nach einem Streit in der S-Bahn zückt ein 23-Jähriger in Baierbrunn eine Schusswaffe und bedroht damit fünf Teenager. Zum Artikel

30-Jähriger attackiert Mann im Hausflur

In einem Apartment in der Innenstadt sollen die beiden zuvor in Streit geraten sein. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt. Zum Artikel

Marat/Sade | 22.10. Residenztheater Von Tina Lanik inszeniert ist Peter Weiss' Drama geschichtsphilosophische Reflexion und Theaterspektakel zugleich - und dank seiner radikalen Offenheit bis heute kontrovers.

Dogman | 22.10. Kino Münchner Freiheit Regisseur Matteo Garrone erzählt in grandiosen Bildern die Geschichte eines guten Mannes, der dem Bösen verfällt. Mit Marcello Fonte, der beim Filmfestival in Cannes als bester Darsteller ausgezeichnet wurde.

"Der Narr und seine Maschine" - Lesung mit Friedrich Ani | 22.10. Literaturhaus In seinem an Düsterkeit kaum zu übertrumpfenden Roman verflicht Friedrich Ani die beiden Lebensläufe von Detektiv und Autor. Ein rabenschwarzer Thriller.

Währenddessen in ...

Bayern: Seehofer deutet möglichen Rücktritt als CSU-Chef an

Der Parteivorsitzende will nicht die alleinige Verantwortung für das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern tragen. Eher stelle er sein Amt zur Verfügung. Zum Artikel

