Verkehr in München:Auto verkaufen, Prämie erhalten

Von Julian Raff

Kaum ein lokales Gremium klemmt sich mit so viel Verve hinter das Großprojekt "Verkehrswende", wie der Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Umstritten sind die zahlreichen Initiativen für flüssigeren Radverkehr und ein autofreies Stadtleben trotz stabiler Grün-Rosa-Roter Wählerbasis aber auch hier. Etwas komplett Neues möchte der BA nun mit einer lokalen Verzichtsprämie erproben: Wer sein Auto verkauft und sich auf fünf Jahre verpflichtet, kein neues anzuschaffen, soll im Gegenzug für diesen Zeitraum MVG-Jahreskarten erhalten, lautet der Vorschlag aus dem südlichen Stadtzentrum. Einen entsprechenden Pilotversuch beantragt die dortige SPD für das Postleitzahlgebiet 80469, das vom Dreimühlen- übers Glockenbach- und Gärtnerplatzviertel bis zum Deutschen Museum reicht.

Die Idee an sich fand breite Zustimmung bis in die Reihen von CSU und FDP hinein. Vorerst vertagt haben sie die Viertelvertreter lediglich, um Details besser auszuarbeiten. So müsse zum Beispiel verhindert werden, dass Autos an Familienmitglieder verkauft werden, um an die Prämie zu kommen. Die Antragsteller gehen davon aus, dass viele Anwohner ohnehin kurz davor stehen, sich von ihren Fahrzeugen zu trennen. Der Saharasand habe die vielen "Stehzeuge" im Viertel erst kürzlich eindrucksvoll mit wochenlang verstaubten Windschutzscheiben markiert. Eine Abschaffprämie soll die Unentschlossenen motivieren und zugleich dazu beitragen, dass "im Glockenbachviertel ohne eigenes Fahrzeug wohnen zur coolen Normalität wird".

Die Gegner fordern eine "Grundversorgung" mit Parkplätzen

Nicht zufällig peilen die Initiatoren eine Reduzierung um 40 PKW an. Fast genauso viele Stellplätze sollen breiteren Gehwegen und neuen Fahrradstellplätzen an der Straße "Am Glockenbach", rund um den sanierten Kinderspielplatz weichen, was zumindest jene Anwohner weder cool noch normal finden, die in der jüngsten BA-Sitzung leidenschaftlich protestierten. Unter anderem fordern sie eine "Grundversorgung" mit Parkplätzen und "Ersatzlösungen" für Parklizenz-Inhaber, aber auch für Carsharing-Anbieter und Handwerker.