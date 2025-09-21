Betreuung von Menschen mit Demenz „Niemand kann immer alles richtig machen“ 21. September 2025, 12:08 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Heilen lässt sich Alzheimer zwar nicht, doch das Fortschreiten bestimmter Demenzformen lässt sich mit Medikamenten zumindest verlangsamen. (Foto: imago stock&people)

Angehörige von Demenzkranken kümmern sich um deren Versorgung oft bis zur eigenen Erschöpfung. Monika Gelderblom von der Münchner Alzheimer Gesellschaft gibt Tipps, wie sich das vermeiden lässt und erklärt, warum eine Diagnostik bei Betroffenen so wichtig ist.

Interview von Johanna Feckl

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback