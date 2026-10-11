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40 Jahre Münchner Alzheimer-Gesellschaft„Demenz darf keine private Krise von Familien sein“

Lesezeit: 2 Min.

Semra Altınışık (links) und Katharina Bürger (rechts) von der Münchner Alzheimer-Gesellschaft mit FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer und Christine Schwendner vom bayerischen Gesundheitsministerium.
Semra Altınışık (links) und Katharina Bürger (rechts) von der Münchner Alzheimer-Gesellschaft mit FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer und Christine Schwendner vom bayerischen Gesundheitsministerium.
Foto: Stephan Rumpf

Beim Fest zum 40-jährigen Bestehen der Münchner Alzheimer-Gesellschaft sprechen Angehörige und Betroffene von ihren Erfahrungen. Eine Veranstaltung, die Mut macht.

Von Johanna Feckl

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Mitte der 1980er-Jahre blieben die Erlebnisse von Demenz-Betroffenen und deren Angehörigen meist privat – Beratungsangebote gab es nicht. Das wollte der langjährige Direktor der Psychiatrischen Klinik am Klinikum rechts der Isar der TU München, Hans Lauter, damals ändern: Von einer Reise nach Chicago brachte er die Idee für ein lokales Alzheimer-Zentrum mit. Und so gründeten er und ein kleiner Kreis aus Angehörigen vor 40 Jahren in München die erste Alzheimer-Gesellschaft in Deutschland.

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