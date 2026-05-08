Am Mittwochabend war Jo Failer zu Gast im SWR-Nachtcafé. Er erzählte dort über seine Krankheit und über sein kürzlich erschienenes Buch, in dem er über die ersten Symptome, die Diagnose und die erste Zeit danach berichtet. Nach der Aufzeichnung ging er mit ein paar der Leute dort noch zum gemeinsamen Abendessen. Klingt nach einem netten Abend, so wie es Failer schildert. Am Ende dann, als sich die Gruppe allmählich auflöste und sich alle voneinander verabschiedeten, da schüttelte ihm jemand die Hand und sagte: „Gute Besserung.“ Zwei Worte, bestimmt mit den besten Absichten, und doch könnten sie kaum deplatzierter sein als in diesem Fall: Jo Failer hat Alzheimer, eine bislang unheilbare Krankheit.