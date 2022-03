Vor 50 Jahren wurde der Altstadtringtunnel eingeweiht. Er ist ein Relikt aus einer Zeit, als den Autos in der Stadt noch uneingeschränkt Vorfahrt gewährt wurde. Gebraucht wird er aber immer noch.

Von Andreas Schubert

Ob dieses Jubiläum ein Grund zum Feiern ist, liegt im Auge des Betrachters: An diesem Montag, 7. März, wird der Altstadtringtunnel 50 Jahre alt. Die 600 Meter lange Unterführung, die das Lehel mit der Maxvorstadt unterirdisch verbindet, wird derzeit umfassend saniert. Seit Juli 2018 ist das Baureferat damit beschäftigt, die betagte Röhre auf den neuesten Stand zu bringen, was Sicherheit und Brandschutz betrifft.

84,7 Millionen Euro hat der Stadtrat für die Sanierung bereitgestellt. Dafür wird aber auch einiges gemacht: In der Mitte teilt den Tunnel eine Trennwand in zwei separate Röhren, damit im Brandfall zumindest eine Richtung rauchfrei bleibt und sie als Fluchtweg beziehungsweise Anfahrtsweg für Rettungsfahrzeuge dienen kann. Gleichzeitig soll die Wand zur Stabilisierung der alten Tunneldecke beitragen. Dazu wird auch die Technik ausgetauscht: Die Beleuchtung, die Lüftung sowie die Notruf- und Feuermeldeanlagen. Die Trennwand wird überdies auf die Ein- und Ausfahrtsrampen verlängert, weshalb in Richtung Friedensengel eine von bisher zwei Fahrspuren wegfallen muss.

Fast 85 Millionen Euro sind viel Geld: Doch letztlich blieb nichts anderes übrig: Der Tunnel entspricht nicht mehr aktuellen Sicherheitsstandards. Und hätte man die Sanierung nicht beschlossen, hätte der Tunnel geschlossen werden müssen. Aber das kam dann auch nicht in Frage, auch wenn er in dieser Form heute sicher nicht mehr beschlossen werden würde.

Doch auf ihn verzichten kann die Stadt noch nicht. Trotz der deklarierten Abkehr von der autogerechten Stadt, sind noch immer Unmengen an Autos im Stadtzentrum unterwegs, irgendwie muss der tägliche Verkehrsstrom mit 60000 Autos zwischen Prinzregentenstraße und Oskar-von-Miller-Ring bewältigt werden. Hätte man den Tunnel jetzt zurückgebaut und würde den Verkehr oberirdisch leiten, kämen sie zu den 35000 Autos dazu, die jeden Tag an der Oberfläche die Kreuzung zur Ludwigstraße passieren. Das Verkehrschaos wäre programmiert.

Detailansicht öffnen Immer wieder Bauarbeiten. Der Tunnel unter der Ludwigstraße und dem Prinz-Carl-Palais wurde über Jahrzehnte ausgebaut. (Foto: Marlies Schnetzer/SZ Photo)

Das ist das ungute Erbe der Verkehrsplanung vergangener Tage. Man wollte den Autoverkehr aus dem unmittelbaren Zentrum verbannen, aber auch nicht zu weit weg davon. Den Altstadtringtunnel betrachtete die Stadtverwaltung damals als alternativlos. Denn 1967, als der Bau des Altstadtringtunnels begann, war man noch auf die autogerechte Stadt eingestimmt.

Im Stadtentwicklungsplan von 1963 war sogar noch von der vollständigen Erschließung des Zentrums mit Stadtautobahnen die Rede - der Viktualienmarkt sollte weitgehend geopfert werden, die Lindauer Autobahn sollte bis zum Sendlinger Tor führen, die Nürnberger bis zum Hofgarten. An der Isar sollte eine überbreite Isarparallele entstehen mit teilweiser Überbauung des Flusses. Die Stadt wäre buchstäblich unter die Räder gekommen, doch die Pläne scheiterten letztlich am Widerstand der Bürgerschaft. Den Altstadtring und den Altstadtringtunnel aber konnten die Initiativen nicht verhindern.

Über den Tunnel hatte sich von 1966 an ein heftiger Streit entsponnen. Die Kritiker schmähten das überdimensionierte Portal als "Höllenschlund", wahlweise als "verkehrstechnische Narretei von gigantischen Ausmaßen" oder "Grabstein für den Münchner Städtebau". Sie wollten verhindern, dass sich vor dem 1806 fertiggestellten Prinz-Carl-Palais, das als städtebaulicher Abschluss der Prinzregentenstraße diente, ein hässliches Loch auftut. Und das westliche Tunnelportal schnitt die Maxvorstadt rabiat vom Zentrum ab. Fußgänger wurden in hässliche Unterführungen verbannt, dem Autoverkehr alles untergeordnet.

Der Tunnel steht auch für eine Zeitenwende: Erstmals wurden Entscheidungen hinterfragt

Die Süddeutsche Zeitung, die in zahlreichen Kommentaren das Projekt ebenso geißelte und Alternativen zum Tunnel vorstellte, beobachtete damals einen nie dagewesenen Protest. Erstmals, so der Tenor, wurden Beschlüsse der Stadtverwaltung nicht mehr als gottgegeben hingenommen, sondern kritisch hinterfragt. Aus dem Protest erwuchs das Münchner Bauforum, das später als Münchner Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen und seit 1972 bis heute unter dem Namen Münchner Forum die Stadtentwicklung kritisch begleitet.

Letztlich war der Protest vergebens. Bei der Tunneldebatte meinte der damalige Stadtbaurat Edgar Luther: "Die Zeit von 1806, zu der das Prinz-Carl-Palais fertiggestellt worden ist, lässt sich nicht zurück zaubern." Das war keineswegs zynisch gemeint, bei der Abstimmung am 22. Februar 1967 billigte der Stadtrat die Pläne. Es wurde eben das realisiert, was man für modern und notwendig hielt, ungeachtet aller Einwände.

Das historische Palais wurde 1970 auf eine dreieinhalb Meter dicke Stahlplatte gestellt, der Keller dafür geopfert. Luthers Nachfolger Uli Zech nannte den Tunnel beim Richtfest am 12. Oktober 1970 einen "Schutzwall", der das Herz der Innenstadt davor bewahre "vom Verkehr erdrückt zu werden". Dass die Gesamtkosten für das Projekt von 40 auf 71 Millionen D-Mark explodiert waren, brachte dem Baureferat ebenfalls heftige Kritik ein.

Detailansicht öffnen Neues Grau: Auch nach der Renovierung wird das Bauwerk seinen Charme behalten. (Foto: Florian Peljak)

Abgesehen vom Tunnel ist der gesamte Altstadtring, der sich entlang der früheren Stadtmauer zieht, noch heute ein Mahnmal der Autobegeisterung der Nachkriegszeit. Streckenweise war der Ring auf monströse Breiten angewachsen. Vor der heutigen Staatskanzlei, damals die Ruine des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Armeemuseums, trennte ein 45 Meter breiter, siebenspuriger Stadt-Highway den Hofgarten vom Englischen Garten ab.

Erst Anfang der Neunzigerjahre wurde diese städtebauliche Wunde zumindest ein bisschen geheilt. Der heutige Franz-Josef-Strauß-Ring wurde von 41 Meter Breite auf 15 Meter reduziert, der Köglmühlbach teilweise wieder freigelegt. Die überbreite Schneise in der Königinstraße wurde von 33 auf fünf Meter drastisch verschmälert, die neu gewonnenen Flächen dem Englischen Garten zugeschlagen, immerhin 8000 Quadratmeter mit viel Platz für neues Grün.

Wenn die aktuellen Arbeiten am Altstadtringtunnel, der weiland auch Prinz-Carl-Palais-Tunnel genannt wurde, abgeschlossen sind, wird auch das Westportal umgestaltet. Die Rampe wird verkürzt, so dass auch ein Abbiegen von der Ludwigstraße auf den Oskar-von-Miller-Ring möglich ist. Das wiederum trägt dazu bei, dass der Verkehr in Richtung Maximiliansplatz nicht mehr über die Brienner Straße fließen muss, die dann auch für den privaten Autoverkehr gesperrt werden kann.

Auch die Fußgänger sollen dann an der westlichen Tunnelmündung oberirdisch die Straße queren können, mit neuer Bepflanzung würde ein einst verplantes, verbautes und fußgängerfeindliches Stück Stadt zumindest einigermaßen repariert.