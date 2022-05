Von Andreas Schubert

Seit gut einem Jahr ist das neue Parkhaus am Thomas-Wimmer-Ring in Betrieb. Jetzt ist auch die Oberfläche fertig, die Gestaltung durch das Landschaftsarchitekten-Büro Jühling und Köppel wertet den viel befahrenen Ring an dieser Stelle deutlich auf. Am Mittwoch hat die Baufirma Wöhr + Bauer, die die "Hofbräuhaus Parkgarage" von Februar 2017 bis Februar 2021 gebaut hat, zusammen mit Stadträten und Mitgliedern des Bezirksausschusses (BA) Altstadt-Lehel die umgemodelte Fläche in Betrieb genommen. Dort verläuft zugleich auch der zweite fertige Abschnitt des Altstadt-Radlrings mit 2,30 bis 2,80 Meter breiten Radwegen.

Freilich ist der Lärm von Autos, Lastwagen und Motorrollern geblieben, obwohl die Anzahl der Fahrspuren von sechs auf vier reduziert worden ist. Dennoch sieht die Vorsitzende des BA Altstadt-Lehel, Andrea Stadler-Bachmaier (Grüne), einen Gewinn für alle. Denn die neue Tiefgarage mit 520 Stellplätzen trägt dazu bei, dass der Parksuchverkehr im Viertel deutlich abgenommen hat. Dazu kommt die großzügig angelegte Grünfläche mit insgesamt 58 neuen Bäumen, die schon beim Anpflanzen einen Stammumfang von 40 bis 45 Zentimeter hatten.

Selbst auf dem Dach der Tiefgarage wachsen große Bäume

Die Bäume sind Winterlinden und Spitzahorne. Das sind sogenannte Herzwurzler, die nach Angaben von Wöhr + Bauer auch im urbanen Umfeld große Höhen erreichen können und mit einem Wurzelraum von anderthalb Metern auskommen. Noch vor fünf Jahren hatte der Bund Naturschutz (BN) erklärt, dass auf Tiefgaragen keine Großbäume wüchsen und angesichts der Baupläne spitz angemerkt, die Bauherren hätten einen wurzellosen Baum erfunden. "Das Wunder von München", lautete damals die ironische Schlagzeile auf der Mitteilung des BN.

Wöhr + Bauer nahm den Seitenhieb der Naturschützer damals mit Humor und stellte sich auch den neuen Herausforderungen, die der Radentscheid 2019 mit sich brachte. Denn die Mindestbreite der Radwege erforderte Anpassungen der Pläne. Das Ergebnis kann sich heute sehen lassen. Es gibt trotz der erfolgten Baumfällungen mehr Grün als früher, dazwischen können sich Spaziergänger auf neuen Parkbänken niederlassen. Der stellvertretende BA-Chef Wolfgang Püschel (SPD) lobte ebenso, durchaus angetan von der Gestaltung. Doch ganz zufrieden sind die Lokalpolitiker noch nicht. Jetzt müsse auch der Isartorplatz endlich umgestaltet werden, findet Wolfgang Püschel.