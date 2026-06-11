Der Umbau der Stadt beginnt in ihrem Innersten. Im historisch gewachsenen Graggenauer Viertel, das vom Hofgarten im Norden über die Residenz und die Maximilianstraße bis ins Tal reicht – und im östlichen Angerviertel. Dabei wird sich auch zeigen, wie weit die Münchnerinnen und Münchner zu gehen bereit sein werden. Welche Veränderungen die Anwohner mittragen werden, wenn diskutiert wird, den öffentlichen Raum neu aufzuteilen. Wie groß die Bereitschaft zum Verzicht ist – etwa bei der Frage, wie viele öffentliche Parkplätze es noch geben soll. Und ob stattdessen nicht Bäume gepflanzt werden sollen.