Verkehrsberuhigung in Harmonie

Wie lässt sich der Straßenraum im autoaffinen München ohne Dauerkrach neu verteilen? Im Graggenauer Viertel in der Münchner Altstadt gelingt das aktuell ohne Probleme. Ein gutes Beispiel für andere Stadtteile.

Von Ulrike Steinbacher

Zumindest unter den Bäumen am Wolfsbrunnen ist ein bisschen Ruhe. Dort haben die Altstadt-Lokalpolitiker die eine Hälfte der Straße Am Kosttor zur Sommerstraße erklärt und mit Pflanzentrögen und Stühlen für Flaneure ausgestattet. Gleich nebenan aber drängt ein Auto nach dem anderen aus der Neuturmstraße, als würden die Fahrer vor der Großbaustelle hundert Meter weiter südlich flüchten. Baumaschinen wummern, schlampig geparkte Autos verengen die Fahrbahn, Lastwagenfahrer schimpfen über Radler, die sich vordrängeln - Großstadt-Hektik im Graggenauer Viertel südlich der Maximilianstraße. So richtig schön ist es hier nicht.