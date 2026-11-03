Ein nackter Mann hat in der Nacht zum Dienstag in der Herrnstraße in der Münchner Altstadt randaliert. Als eine von Anwohnern alarmierte Streife der Polizei den Unbekannten dazu aufforderte, sich anzuziehen, nahm dieser laut Polizei Angriffshaltung ein und ging mit erhobenen Fäusten und Schlägen auf die Beamten zu.

Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein, doch auch das konnte den Tobenden nicht stoppen. Mehrere Polizisten rangen „unter erheblichem Kraftaufwand“ und mit Schlagstockeinsatz den Mann zu Boden und fixierten ihn. Auch dabei habe der Mann – ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg – erheblichen Widerstand geleistet. Am Ende waren fünf Polizisten leicht verletzt. Um etwaige Verletzungen des 24-Jährigen auszuschließen, wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort entlassen.