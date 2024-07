Von Andreas Schubert

Ihren Humor verlieren die Klinglers aus München offenbar so schnell nicht. Seit einer halben Stunde stehen Mutter Manuela und Sohn Sebastian an der neuen Haltestelle für den Altstadt-Mikrobus am Sendlinger Tor. Eigentlich sollte alle zehn Minuten so ein Bus fahren, in den hinten sechs Passagiere passen, wenn sie zusammenrücken, und vorne, neben dem Fahrer noch eine Person. Doch der Bus kommt nicht.