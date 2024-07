Die Busse fahren von Mittwoch bis Samstag zwischen 8 und 22 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Die Route verläuft auf einer Ringlinie zwischen zentralen Punkten wie Marienplatz, Frauenkirche, Sendlinger Tor, Rindermarkt, Tal und Isartor. Es sei darauf geachtet worden, dass sowohl zentrale Orte erreicht als auch der Umstieg zum ÖPNV, ins eigene Auto oder in ein Taxi ermöglicht werde, sagt Sinaida Cordes, Abteilungsleiterin für Mobilitätsentwicklung bei SWM/MVG. Die Busse bieten Platz für Menschen im Rollstuhl mit einer Breite von bis zu 70 Zentimetern.

Drei bis vier Fahrzeuge sollen durchgehend die Strecke befahren. Gibt es Stau oder andere Beeinträchtigungen, nehmen sie eine alternative Route. Etwa 500 Menschen sollen so pro Tag befördert werden. Das hängt aber auch davon ab, welche Strecken die Leute mit den Bussen zurücklegen. Ein Angebot von Sonntag bis Dienstag sei nicht möglich, dafür gebe es nicht genug Fahrer, so Cordes.

Die E-Rikschas verkehren täglich zwischen sieben und 24 Uhr ohne eine feste Route, es soll aber einen festen Standort am Stachus und einen am Odeonsplatz geben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, online individuell eine Fahrt zu buchen und sich am Wunschort innerhalb des Altstadtrings abholen und an ein Wunschziel bringen zu lassen. Bei freien Plätzen kann man eine Rikscha aber auch heranwinken und einsteigen. Insgesamt sollen vier elektrische Rikschas bereitstehen sowie eine zusätzliche Rikscha speziell für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen.

Das Angebot richtet sich vorrangig an Menschen, für die ein Besuch der Altstadt zu Fuß eine Herausforderung ist, wie beispielsweise ältere Menschen oder Schwangere. „Auch mobilitätseingeschränkte Menschen sollen gut von A nach B kommen“, sagt Mobilitätsreferent Georg Dunkel. Aber auch Menschen mit sperrigen oder schweren Einkäufen sollen die neuen Verkehrsmittel nutzen können.

Neben den Besucherinnen und Besuchern soll auch die Wirtschaft in der Altstadt von dem neuen Fahr-Service profitieren. Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, bezeichnet den Ort als „Wirtschaftsmotor der Stadt“. Das Projekt sei ein Zeichen an die Betriebe, den Menschen soll der Weg zu ihnen erleichtert werden. München ist bislang die einzige deutsche Stadt mit einem derartigen Angebot. Als eine „kleine Deutschland-Premiere“ bezeichnet der Zweite Bürgermeister Dominik Krause das Projekt.

Die Testphase für die Mikrobusse läuft voraussichtlich bis zum 18. Oktober, die Testphase für Rikschas endet etwas früher, am 18. September. Grund dafür ist die Wiesn-Zeit – die Rikscha-Fahrer werden dann an anderer Stelle gebraucht. Das Fahrpersonal der Mikrobusse fehle jedoch nicht an anderer Stelle, sagt Cordes. Um die Busse zu fahren, sei nämlich kein Busführerschein nötig, sondern lediglich ein Pkw-Führerschein in Verbindung mit einem Personenbeförderungsschein.

„Das Angebot mag noch nicht ganz perfekt sein“, sagt Dunkel, aber die Testphase solle dabei helfen, das Projekt weiterzuentwickeln. Neben Fahrgastbefragungen werden auch die Zahlen der Fahrgäste in den Bussen mit einem Klicker erfasst und einmal pro Stunde abgefragt. So sollen Bedarf und Bedürfnisse der Fahrgäste genauer ermittelt werden. „Wir wollen München einladen mitzutesten und Feedback zu geben“, sagt Cordes. Oder wie es Baumgärtner etwas salopper ausdrückt: „Erst fahren, dann meckern.“

Die zukünftige Finanzierung ist noch nicht gesichert und hängt auch von den Ergebnissen der Testphase ab. Insgesamt belaufen sich die Kosten des Testbetriebs auf 650 000 Euro, die zu großen Teilen von Bund und Land finanziert werden.