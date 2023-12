Von Marcelinus Sturm

Was die Spitzenküche angeht, ist in München in den vergangenen zwei Jahren enorm viel passiert. Das Tantris hat sich nach seiner umfassenden Generalsanierung komplett neu erfunden, viele hervorragende Köche und Köchinnen haben sich selbständig gemacht. Andere sind zurückgekehrt, um durchzustarten, andere Vielversprechende gaben nur ein kurzes Gastspiel, wie Max Natmessnig, der nach nicht mal einem Jahr im Dallmayr-Gourmetrestaurant Alois wieder nach New York entschwand.