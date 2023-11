Im Sommer heizt sich die Münchner Altstadt immer stärker auf. Doch wie lässt sich das ändern? Ein neues Gutachten zeigt, an welchen Orten grüne Inseln oder Wasserspiele die Luft kühlen könnten - vom Sendlinger Tor bis zum Max-Joseph-Platz.

Von Sebastian Krass

Ein normaler Sommertag in der Münchner Innenstadt, die Lufttemperatur liegt um 14 Uhr bei 30 Grad und darüber. Für die Menschen, die sich zu dieser Zeit hier aufhalten, ist aber die gefühlte Temperatur relevant. Und die liegt bei so einer Wetterlage in fast der gesamten Innenstadt bei 40 Grad und teils deutlich mehr.