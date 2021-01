Ein bisher unbekannter Täter ist in den Dachstuhl der Jesuitenkirche Sankt Michael in der Innenstadt geklettert und von dort aus in den Innenraum gelangt. Aus der Tonkammer, in der sich die Kirchenorgel befindet, habe der Täter mehrere Elektrogeräte entwendet, teilte die Polizei am Montag mit. Der Schaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Der Einbruch hat vermutlich im Zeitraum von Oktober 2020 bis Januar 2021 stattgefunden. An dem Gotteshaus, das sich in der Nachbarschaft des Polizeipräsidiums befindet, steht derzeit ein Gerüst. Derzeit sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.