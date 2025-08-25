Meinung 150 neue Bäume für Münchens Innenstadt : Ein Akt mit symbolischer Kraft Kommentar von Bernd Kastner 25. August 2025, 16:40 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Um die positive Wirkung von mehr Grün in der Altstadt zu verdeutlichen, stellt das Baureferat in den nächsten Tagen 80 baumartige Großsträucher in der Fußgängerzone auf. (Foto: Robert Haas)

150 neue Bäume werden Gesicht und Klima der Innenstadt verändern, im positiven Sinne. Dass die Bürgerinnen und Bürger für den Schatten spenden sollen, ist ungewöhnlich, entspricht aber dem Ernst der Finanzlage.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback