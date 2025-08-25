Das Rathaus erkennt ein Problem, die Verwaltung handelt, der Oberbürgermeister stellt sich vorne hin und macht das Anliegen zu seinem: Es muss mehr Grün und mehr Schatten in die Altstadt, und zwar mit zusätzlichen Bäumen. Gut so!
Meinung150 neue Bäume für Münchens Innenstadt:Ein Akt mit symbolischer Kraft
Kommentar von Bernd Kastner
Lesezeit: 2 Min.
150 neue Bäume werden Gesicht und Klima der Innenstadt verändern, im positiven Sinne. Dass die Bürgerinnen und Bürger für den Schatten spenden sollen, ist ungewöhnlich, entspricht aber dem Ernst der Finanzlage.
Klimawandel:München will 150 Bäume in der Altstadt pflanzen
Die dicht bebaute Innenstadt braucht dringend mehr Abkühlung. Aber weil das Rathaus sparen muss, ruft der Oberbürgermeister Bürger und Geschäftsleute zum „Schatten spenden“ auf. Das Projekt soll das Gesicht der Fußgängerzone verändern.
Lesen Sie mehr zum Thema