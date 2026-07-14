Zum Hauptinhalt springen

Investorenprojekt in Haidhausen„Optimierung des Bestands“: Diese Pläne gibt es am Preysingplatz

Lesezeit: 3 Min.

Das Pflegeheim St. Josef in Haidhausen steht seit Jahren leer (Archivbild).
Das Pflegeheim St. Josef in Haidhausen steht seit Jahren leer (Archivbild). Alessandra Schellnegger

In den ehemaligen Gebäuden des St.-Josefs-Vereins will ein Investor neue Wohnungen bauen – allerdings wohl sehr hochpreisige. Klar ist auch, was aus den Kitas und dem Kinderheim dort wird.

Von Patrik Stäbler

SZ bei Google bevorzugen

Die Preysingstraße gilt vielen Menschen in Haidhausen als schönste Straße ihres ohnehin hübschen Viertels: Teils auf historischem Kopfsteinpflaster geht es hier vorbei an restaurierten Herbergshäusern und Jugendstilbauten, Cafés und Kneipen, Kastanien und Brunnen sowie besonderer Architektur wie dem Üblacker-Häusl und dem Kriechbaumhof – ein Stück dörfliche Idylle in dem wuseligen Stadtteil.

Zur SZ-Startseite

Brand im Seniorenheim an Heiligabend 2024
:„Dann siehst du das und da bricht was in dir“

Wie geht es den Mitarbeitern und Bewohnern des historischen Vincentinums, das am 24. Dezember vor einem Jahr in Flammen stand? Über Rauchgeruch, der nicht verfliegt, Improvisieren im Chaos und ein Weihnachtswunder.

SZ PlusVon Andrea Schlaier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite