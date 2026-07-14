In den ehemaligen Gebäuden des St.-Josefs-Vereins will ein Investor neue Wohnungen bauen – allerdings wohl sehr hochpreisige. Klar ist auch, was aus den Kitas und dem Kinderheim dort wird.

Die Preysingstraße gilt vielen Menschen in Haidhausen als schönste Straße ihres ohnehin hübschen Viertels: Teils auf historischem Kopfsteinpflaster geht es hier vorbei an restaurierten Herbergshäusern und Jugendstilbauten, Cafés und Kneipen, Kastanien und Brunnen sowie besonderer Architektur wie dem Üblacker-Häusl und dem Kriechbaumhof – ein Stück dörfliche Idylle in dem wuseligen Stadtteil.