Zum Hauptinhalt springen

Altersarmut in München43 Jahre gearbeitet – und trotzdem reicht es nicht

Lesezeit: 4 Min.

Lioba B. hat 43 Jahre lang gearbeitet – und kann sich München trotzdem kaum noch leisten. Die 84-Jährige wird seit 13 Jahren vom Verein Lichtblick unterstützt.
Lioba B. hat 43 Jahre lang gearbeitet – und kann sich München trotzdem kaum noch leisten. Die 84-Jährige wird seit 13 Jahren vom Verein Lichtblick unterstützt. Stephan Rumpf

Altersarmut trifft Menschen, die mitunter ein Leben lang geschuftet haben. Der Münchner Verein Lichtblick hilft dort, wo der Staat Unterstützung versagt.

Von Catherine Hoffmann

SZ bei Google bevorzugen

Es war Sommer, doch die Frau trug einen Wintermantel und Stiefel. Lydia Staltner hatte sie das erste Mal vor mehr als zwei Jahrzehnten bemerkt, vor ihrer Wohnung am Mariahilfplatz im Münchner Stadtteil Au. Eine alte Frau, gebückt, mit Gehwagen, und das bei 35 Grad. „Ich habe sie zwei Jahre beobachtet“, sagt Staltner. „Richtig gewartet, dass sie wiederkommt.“ Irgendwann fragte sie sich, warum die Frau immer dieselben Sachen trug. Dann wurde ihr klar: „Die hat nichts anderes zum Anziehen.“

Zur SZ-Startseite

Hitzewelle
:Wo München am kühlsten ist

Die erste Hitzewelle des Jahres mit mehreren Tagen über 30 Grad im Schatten ist in München angekommen. Doch die Temperaturen sind ungleich über die Stadt verteilt. In welchen Vierteln wird es besonders warm und wo ist es noch etwas erträglicher? Ein Rundflug über die Hitzekarte Münchens.

SZ PlusVon Elisa von Grafenstein und Sarah Unterhitzenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite