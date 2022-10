Der Alte Botanische Garten in München: Der Täter sprach sein zwölf Jahre altes Opfer in der Nähe auf dem Schulweg an.

Der Unbekannte sprach eine Zwölfjährige auf dem Schulweg an und lockte sie in die Grünanlage. Die Münchner Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Täter, der eine OP-Maske trug.

Von Martin Bernstein

Eine Zwölfjährige ist am Dienstagmorgen auf dem Schulweg von einem Mann in den Alten Botanischen Garten in der Münchner Innenstadt gelockt und dort sexuell missbraucht worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr in der zwischen Luisengymnasium und Justizpalast gelegenen Grünanlage. Der Täter soll eine OP-Maske getragen haben.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war das Mädchen vom Hauptbahnhof aus auf dem Weg zu seiner Schule. Das Kind wurde dabei an einer Bushaltestelle von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser konnte das Mädchen unter einem Vorwand dazu bringen, ihn in den Alten Botanischen Garten zu begleiten. Dort berührte er die Zwölfjährige "wohl mit sexuellem Hintergrund", wie es ein Polizeisprecher formulierte. Als ein weiteres Kind in der Nähe auftauchte, ließ der Mann von der Schülerin ab und entfernte sich zügig in Richtung Karlsplatz.

Die Zwölfjährige ging anschließend in ihre Schule, von dort aus wurde umgehend die Polizei verständigt. Eine polizeiliche Sofortfahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Am nahe gelegenen Luisengymnasium wurden bereits am Dienstag Schülerinnen und Schüler mit einer Lautsprecherdurchsage informiert und gewarnt.

Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 17 des Polizeipräsidiums München übernommen. Die Experten kümmern sich um Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Derzeit versuchen sie, den genauen Tatablauf vom Dienstag zu rekonstruieren. Eine genaue Täterbeschreibung war wegen der Maske, die der Mann trug, zunächst nicht möglich. Mit welchen Lügen der Mann das Kind in den Alten Botanischen Garten lockte, ließ die Polizei offen - ebenso , ob ein Zusammenhang mit der angeblichen Ansprache von Kindern in derselben Gegend durch einen Unbekannten besteht.